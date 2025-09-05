Bakıda xatirə turnirinə start verilib, ilk günün qalibləri müəyyənləşib
- 05 sentyabr, 2025
- 22:28
Gənclər və İdman Nazirliyi və Azərbaycan Atletika Federasiyasının təşkilatçılığı ilə Əməkdar məşqçi Hacıbaba Zeynalovun xatirəsinə həsr olunmuş atma növləri üzrə Respublika turnirinə start verilib.
"Report" xəbər verir ki, Suraxanı Atmalar Bazasında keçirilən yarışda böyüklərlə yanaşı, müxtəlif yaş kateqoriyaları üzrə qaliblər müəyyənləşib.
Turnirin ilk günündə kişilərin nüvə itələmə yarışında İsmayıl Əliyev qalib olub. Bu növdə qadınların mübarizəsində Səkinə Hacızadə fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb.
Lövhə atma növündə 18 yaşadək oğlanlar arasında Kənan Vəliyev, 16 yaşlılarda isə Zeynəb Əmrahova bütün rəqiblərini qabaqlayıb. U-16 yaş kateqoriyasında nüvə itələmədə oğlanlarda Fərid Qənbərov, qızlarda isə Nəzrin İsayeva 1-ci yeri tutub.
Turnirə sabah yekun vurulacaq.