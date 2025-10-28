İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Fərdi
    • 28 oktyabr, 2025
    • 12:23
    Bakıda qol güləşi üzrə dünya çempionatının açılış mərasimi keçirilib

    Bakıda təşkil olunan qol güləşi üzrə dünya çempionatının açılış mərasimi keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, tədbirdə gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov, Azərbaycan Bodibildinq və Fitnes Federasiyasının (ABFF) rəsmiləri, Beynəlxalq Qol Güləşi Federasiyasının (IFA) prezidenti Anders Aksklo, dünya çempionatında mübarizə aparacaq ölkələrin təmsilçiləri və digər rəsmi qonaqlar iştirak ediblər.

    Tədbirdən öncə Anders Aksklo və Fərid Qayıbova ABFF-nin qol güləşi üzrə vitse-prezidenti Azər Məhərrəmov tərəfindən simvolik kəmər təqdim olunub.

    İAF-ın prezidenti fikirlərini bildirdikdən sonra F.Qayıbov çıxış edib. Nazir iştirakçılara uğurlar arzulayıb və dünya çempionatını açıq elan edib.

    Qeyd edək ki, 30 ölkədən 400-dən çox idmançının qatıldığı və bu gün startı verilən turnir oktyabrın 31-də başa çatacaq.

