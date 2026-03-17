    Azərbaycan çimərlik güləşi üzrə dünya çempionatı və Dünya Seriyasına ev sahibliyi edəcək

    Azərbaycan çimərlik güləşi üzrə dünya çempionatı və Dünya Seriyasına ev sahibliyi edəcək

    Azərbaycan bu yay daha bir mötəbər idman yarışına ev sahibliyi edəcək.

    Azərbaycan Güləş Federasiyasından "Report"a verilən məlumata görə, avqustun 27-dən 29-dək Bakıda çimərlik güləşi üzrə 2 beynəlxalq turnir keçiriləcək.

    Avqustun 27-də paytaxtda U-17 dünya çempionatı baş tutacaq. Növbəti 2 gündə isə böyüklər arasında Dünya Seriyasının IV mərhələsi təşkil ediləcək. Hər iki yarış ölkəmizdə ilk dəfə keçiriləcək.

    Xatırladaq ki, Bakı iyulun 27-dən avqustun 2-dək sərbəst, qadın və yunan-Roma güləşi üzrə U-17 dünya çempionatına da ev sahibliyi edəcək.

    Azərbaycan Güləş Federasiyası Çimərlik güləşi üzrə U-17 dünya çempionatı Çimərlik güləşi üzrə Dünya Seriyasının IV mərhələsi

    Son xəbərlər

    11:17

    Azərbaycanın ixrac etdiyi neft ucuzlaşıb, qaz isə bahalaşıb

    Maliyyə
    11:15

    Adil Məmmədov: "WUF13-ə 30 minə yaxın iştirakçının qatılması gözlənilir"

    İnfrastruktur
    11:13

    Azərbaycanın ötən il tədiyyə balansında 1 milyard dollardan çox kəsir olub

    Maliyyə
    11:11

    Suraxanının bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Energetika
    11:11

    Monteneqroda kütləvi davaya görə iki Azərbaycan vətəndaşına hökm oxunub

    Hadisə
    11:10

    Azərbaycan çimərlik güləşi üzrə dünya çempionatı və Dünya Seriyasına ev sahibliyi edəcək

    Fərdi
    11:09

    Azərbaycandan ötən il 5 milyard dollar kapital çıxarılıb

    Maliyyə
    11:06

    Azərbaycanın cari əməliyyatlar balansının profisiti 25 % azalıb

    Maliyyə
    11:06

    BMT rəsmisi: "Şəhərlər iqlim dəyişiklikləri və texnoloji transformasiya kimi çağırışlarla üzləşir"

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti