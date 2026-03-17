Azərbaycan çimərlik güləşi üzrə dünya çempionatı və Dünya Seriyasına ev sahibliyi edəcək
Fərdi
- 17 mart, 2026
- 11:10
Azərbaycan bu yay daha bir mötəbər idman yarışına ev sahibliyi edəcək.
Azərbaycan Güləş Federasiyasından "Report"a verilən məlumata görə, avqustun 27-dən 29-dək Bakıda çimərlik güləşi üzrə 2 beynəlxalq turnir keçiriləcək.
Avqustun 27-də paytaxtda U-17 dünya çempionatı baş tutacaq. Növbəti 2 gündə isə böyüklər arasında Dünya Seriyasının IV mərhələsi təşkil ediləcək. Hər iki yarış ölkəmizdə ilk dəfə keçiriləcək.
Xatırladaq ki, Bakı iyulun 27-dən avqustun 2-dək sərbəst, qadın və yunan-Roma güləşi üzrə U-17 dünya çempionatına da ev sahibliyi edəcək.
