İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Azərbaycan cüdoçusu: "50 gün ərzində 3-cü qızıl medalı qazandığım üçün çox sevincliyəm"

    Fərdi
    • 07 dekabr, 2025
    • 10:21
    Azərbaycan cüdoçusu: 50 gün ərzində 3-cü qızıl medalı qazandığım üçün çox sevincliyəm

    Azərbaycan cüdoçusu Kənan Nəsibov 50 gün müddətində qazandığı 3-cü qızıl medala görə çox sevinclidir.

    "Report" xəbər verir ki, idmançı bunu Azərbaycan Cüdo Federasiyasının mətbuat xidmətinə açıqlamasında bildirib.

    21 yaşlı tatami ustası cüdo üzrə Azərbaycan çempionatının fərdi yarışlarında birinci yeri tutmasına münasibət bildirib:

    "Yarış çox çətin keçdi. Sözün düzü, fiziki durumum yerində olsa da, yarışa psixoloji hazır deyildim. Çünki təlim-məşq toplanışından yeni qayıtmışam. 50 gün ərzində üçüncü qızıl medalı qazandım. Buna görə çox sevinirəm. Daha əvvəl Moldovada 23 yaşadək cüdoçular arasında Avropa çempionu adını qazandım, Xorvatiyanın paytaxtı Zaqrebdə keçirilən Qran-Pri turnirində qızıl medala sahib çıxdım. İndi Azərbaycan çempionu oldum".

    O, növbəti hədəflərindən də söz açıb:

    "2026-cı ildə Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə böyüklər arasında Avropa çempipnatı olacaq. İnşallah tatamiyə çıxmaq şansı qazansam, fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxmaq istəyirəm. Bundan başqa, Bakıda dünya çempionatı keçiriləcək. Mundialda da ən yüksək nəticəni göstərməyə çalışacağam".

    Qeyd edək ki, Kənan Nəsibov +100 kq çəki dərəcəsində qızıl medala sahib çıxıb.

    cüdo Kənan Nəsibov Qızıl medal

    Son xəbərlər

    10:52

    KİV: Polşa Rusiya‑Ukrayna münaqişəsinin həlli ilə bağlı müzakirələrdən kənarlaşdırılıb

    Digər ölkələr
    10:40

    KİV: Çində yol qəzalarında doqquz nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    10:21

    Azərbaycan cüdoçusu: "50 gün ərzində 3-cü qızıl medalı qazandığım üçün çox sevincliyəm"

    Fərdi
    09:53
    Foto

    Biləsuvarda yol qəzası olub, ölənlər var

    Hadisə
    09:53

    Hikmət Hacıyev Doha Forumu çərçivəsində müzakirələrlə bağlı video paylaşıb

    Xarici siyasət
    09:30

    Premyer Liqa: "Karvan-Yevlax" bu gün "Şamaxı"nı qəbul edəcək

    Futbol
    09:27

    Hikmət Hacıyev Körfəz Əməkdaşlıq Şurasının baş katibi ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    09:20

    Jordi Alba və Serxio Buskets peşəkar karyeralarını başa vurublar

    Futbol
    08:44

    Hindistanda gecə klubunda baş verən yanğında ölənlərin sayı 25-ə çatıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti