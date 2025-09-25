Azərbaycanın paraüzgüçüsü dünya çempionatında növbəti medalını qazanıb
Azərbaycan paraüzgüçüsü Raman Salei Sinqapurda keçirilən dünya çempionatında növbəti medalını qazanıb.
"Report" xəbər verir ki, idmançı bu dəfə bürünc mükafata sahib çıxıb.
O, 100 metr məsafəyə sərbəst üsulda 54.01 nəticə ilə üçüncü olub.
Qeyd edək ki, Raman Salei daha əvvəl qızıl, gümüş və bürünc medal da əldə etmişdi.
