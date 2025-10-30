İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Azərbaycanın paragüllə atıcısı Dünya Kubokunda bürünc medal qazanıb

    Fərdi
    • 30 oktyabr, 2025
    • 16:14
    Azərbaycanın paragüllə atıcısı Dünya Kubokunda bürünc medal qazanıb

    Azərbaycanın paragüllə atıcısı Kamran Zeynalov Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Əl-Əyn şəhərində keçirilən Dünya Kubokunda 10 metr məsafəyə pnevmatik tapançadan atəş açmada (P1) bürünc medal qazanıb.

    "Report" xəbər verir ki, o, 215 xalla fəxri kürsünün üçüncü pilləsinə qalxıb.

    İdmançı noyabrın 5-də yekun vurulacaq yarışda 50 (P4) və 10 metr üzrə qarışıq komanda (P6) yarışlarında da mübarizə aparacaq.

    Qeyd edək ki, Kamran Zeynalov ötən ay Avropa çempionatında 1 qızıl, 2 gümüş medal qazanmışdı.

    Paragüllə atıcılığı Kamran Zeynalov Bürünc medal Dünya Kuboku

    Son xəbərlər

    16:33

    KİV: Rusiya Suriyadakı aviabazaya uçuşları bərpa edib

    Digər ölkələr
    16:31

    Ramin Məmmədov Türkiyə Diyanət İşləri İdarəsinin sədri Safi Arpaguş ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    16:28

    İranda elektrik cərəyanı vuran voleybolçuya beyin ölümü diaqnozu qoyulub

    Komanda
    16:19

    Azərbaycanda xurma yığımı və ixracı ilə bağlı son vəziyyət açıqlanıb

    Biznes
    16:15

    Azərbaycan Çin şirkəti ilə süni intellekt həllərinin tətbiqini müzakirə edib

    İKT
    16:14

    Azərbaycanın paragüllə atıcısı Dünya Kubokunda bürünc medal qazanıb

    Fərdi
    16:13

    Britaniyalı parlamentarilər gələn ilin əvvəlində Qarabağa səfər edə bilərlər

    Qarabağ
    16:11
    Foto
    Video

    Naxçıvanda ilk dəfə Gələcəyin Peşələri Sammiti keçirilib - YENİLƏNİB

    Sosial müdafiə
    16:10

    Bakıda 66 kq narkotik dövriyyədən çıxarılıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti