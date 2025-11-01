Azərbaycanın iki cüdoçusu Avropa çempionatında finala yüksəlib

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    • 01 noyabr, 2025
    • 16:52
    Azərbaycanın iki cüdoçusu Moldovanın paytaxtı Kişineuda keçirilən U-23 Avropa çempionatında finala yüksəlib.

    "Report" xəbər verir ki, Ömər Rəcəbli (81 kq) və Kənan Nəsibov (+100 kq) qitə yarışının həlledici mərhələsinə adlayıblar.

    Rəcəbli finalda italiyalı Manuel Parlati, Nəsibov isə polşalı Yakub Sordul ilə üz-üzə gələcək.

    Təmsilçilərimizdən Vüqar Talıbov və Aslan Kotsoyev (90 kq) isə üçüncü yer uğrunda görüşdə qarşılaşacaqlar.

