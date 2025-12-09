İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Azərbaycanın "Əməkdar məşqçi"si vəfat edib

    Fərdi
    • 09 dekabr, 2025
    • 12:05
    Azərbaycanın Əməkdar məşqçisi vəfat edib

    Azərbaycan ağırlıqqaldırma ictimaiyyətinə ağır itki üz verib.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Ağırlıqqaldırma Federasiyasından məlumat verilib.

    İdman ustası, "Əməkdar məşqçi", Respublika dərəcəli hakim və "Göyəzən" klubunun məşqçi müəllimi Rəayət Abdalov vəfat edib.

    O, 54 yaşında həyatını itirib.

