Azərbaycanın "Əməkdar məşqçi"si vəfat edib
Fərdi
- 09 dekabr, 2025
- 12:05
Azərbaycan ağırlıqqaldırma ictimaiyyətinə ağır itki üz verib.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Ağırlıqqaldırma Federasiyasından məlumat verilib.
İdman ustası, "Əməkdar məşqçi", Respublika dərəcəli hakim və "Göyəzən" klubunun məşqçi müəllimi Rəayət Abdalov vəfat edib.
O, 54 yaşında həyatını itirib.
