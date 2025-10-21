İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan

    Azərbaycanın dünya çempionu: "Final mərhələsinə çox yaxşı hazırlaşmışdıq"

    Fərdi
    • 21 oktyabr, 2025
    • 17:12
    Azərbaycanın dünya çempionu: Final mərhələsinə çox yaxşı hazırlaşmışdıq

    Azərbaycanın çimərlik güləşçiləri Dünya Seriyasının Misirin İsgəndəriyyə şəhərində keçirilmiş final mərhələsinə çox yaxşı hazırlaşıblar.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə turnirdə qızıl medal qazanan Vüsal Əliyev (80 kq) Bakıdakı qarşılanma mərasimində jurnalistlərə açıqlama verib.

    O, yarışla bağlı fikirlərini bölüşüb:

    "Bu turnirə çox yaxşı hazırlaşmışdıq. Bu il Dünya Seriyasının dörd mərhələsində iştirak etdim. Heç birindən medalsız qayıtmadım. Sonuncu final turniri idi. Burada yekun xallar müəyyənləşirdi. Ən çox xalı mən topladığım üçün qalib oldum. Bütün məşqçilərimizə təşəkkür edirəm. Növbəti ildə də bu çəkidə mübarizə aparacağam"

    Dünya Seriyasının final mərhələsində bürünc medal qazanan Sahib Dadaşov (80 kq) isə ilk dəfə beynəlxalq yarışda çıxış etdiyini söyləyib:

    "Çox məsuliyyətli və həyəcanlı idim. Növbəti turnirlərdə daha uğurlu olacağımı düşünürəm. Bunun üçün çox çalışmaq lazımdır".

    Qeyd edək ki, Azərbaycan təmsilçiləri yarışda 2 qızıl, 1 bürünc medal qazanıblar. İbrahim Yusubov (90 kq) və Vüsal Əliyev (80 kq) qızıl, Sahib Dadaşov (80 kq) isə bürünc mükafata sahib çıxıb.

    çimərlik güləşi Dünya Seriyası Vüsal Əliyev Sahib Dadaşov

    Son xəbərlər

    18:19

    Paşinyan Gürcüstana işgüzar səfərə yollanıb

    Region
    18:14
    Foto

    BDU-nun magistrləri Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsində olub

    Elm və təhsil
    18:12

    MPK rəhbərliyi paraatletika millisinin baş məşqçisi ilə uzunmüddətli planları müzakirə edib

    Fərdi
    18:09

    Ermənistanın Suriyadakı səfiri etimadnaməsini Əhməd əş-Şaraaya təqdim edib

    Region
    18:07

    Aİ səfiri: "Azərbaycanla yeni əməkdaşlıq prioritetləri üzərində iş tamamlanmaq üzrədir"

    Xarici siyasət
    18:03

    Azərbaycanda dövlət əmlakının özəlləşdirilməsindən büdcə daxilolmaları 2 % artıb

    Maliyyə
    18:01
    Foto

    Qadın və kişi voleybolçular arasında Yüksək Liqada növbəti oyunlar keçirilib

    Komanda
    18:00

    Mingəçevir və Ağcabədidə qaz olmayacaq

    Energetika
    17:59
    Foto

    Azərbaycan və Qazaxıstan prezidentləri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti