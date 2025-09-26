Azərbaycanın çimərlik güləşçiləri Dünya Seriyasının növbəti mərhələsində iştirak edəcəklər
Fərdi
- 26 sentyabr, 2025
- 22:18
Həftəsonu Yunanıstanın Katerini şəhərində çimərlik güləşi üzrə Dünya Seriyasının növbəti mərhələsi keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, cari ildə 4-cü dəfə təşkil ediləcək yarışda Azərbaycanı Vüsal Əliyev (80 kq) və İbrahim Yusubov (90 kq) təmsil edəcəklər.
Sabah təsnifat mərhələsi və qruplarda ilk iki turun görüşləri baş tutacaq. Bazar günü isə qruplarda son turun qarşılaşmaları, 1/4 final, yarımfinal və medallar uğrunda görüşlər keçiriləcək.
Mübarizə hər iki gün Bakı vaxtı ilə 11:00-da start götürəcək.
