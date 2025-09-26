İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü
    Azərbaycanın çimərlik güləşçiləri Dünya Seriyasının növbəti mərhələsində iştirak edəcəklər

    • 26 sentyabr, 2025
    • 22:18
    Azərbaycanın çimərlik güləşçiləri Dünya Seriyasının növbəti mərhələsində iştirak edəcəklər

    Həftəsonu Yunanıstanın Katerini şəhərində çimərlik güləşi üzrə Dünya Seriyasının növbəti mərhələsi keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, cari ildə 4-cü dəfə təşkil ediləcək yarışda Azərbaycanı Vüsal Əliyev (80 kq) və İbrahim Yusubov (90 kq) təmsil edəcəklər.

    Sabah təsnifat mərhələsi və qruplarda ilk iki turun görüşləri baş tutacaq. Bazar günü isə qruplarda son turun qarşılaşmaları, 1/4 final, yarımfinal və medallar uğrunda görüşlər keçiriləcək.

    Mübarizə hər iki gün Bakı vaxtı ilə 11:00-da start götürəcək.

