    Fərdi
    • 23 sentyabr, 2025
    • 12:11
    Azərbaycanda bir qrup autizmli gəncə velosipedlər hədiyyə edilib

    Gənclər və İdman Nazirliyinin təşəbbüsü, Azərbaycan Velosiped İdmanı Federasiyasının dəstəyi ilə bir qrup autizmli gəncə velosipedlər hədiyyə edilib.

    Bu barədə "Report"a nazirliyin mətbuat xidmtindən bildirilib.

    Heydər Əliyev Fondu tərəfindən inşa edilən Autizm Mərkəzində velosipedləri Azərbaycan Velosiped İdmanı Federasiyasının vitse-prezidenti Fikrət Hüseynov və Gənclər və İdman Nazirliyinin Gənclərlə iş şöbəsinin müdiri Ramil Cabbarov təqdim ediblər.

