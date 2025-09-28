Azərbaycan üzgüçüsü: "Növbəti hədəfim qızıl medal qazanmaq olacaq"
Növbəti hədəf qızıl medal qazanmaq olacaq.
"Report"un Qərb bürosu xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında III MDB Oyunlarında bürünc medal qazanan Azərbaycan üzgüçüsü Yeqor Maynitski deyib.
O, yarışın çətoin keçdiyini bildiirb:
"Rəriblər güclüdür. Təbii ki, yarışdan zövq qalırıq. Gərgin mübarizə var. Növbəti hədəfim qızıl medal qazanmaq olacaq".
Qeyd edək ki, Yeqor Maynitski 200 metr məsafəyə dörd üslübdan ibarət fərdi üzgüçülük yarışında mükafat qazanıb.
