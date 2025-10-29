İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Azərbaycan taekvondoçusu dünya çempionatında bürünc medal qazanıb

    Fərdi
    • 29 oktyabr, 2025
    • 14:43
    Azərbaycan taekvondoçusu dünya çempionatında bürünc medal qazanıb

    Azərbaycan taekvondoçusu Qaşım Maqomedov (58 kq) Çinin Uşi şəhərində keçirilən dünya çempionatında medal qazanıb.

    "Report"un məlumatına görə, 26 yaşlı idmançı turnirdə bürünc mükafata sahib çıxıb.

    Paris-2024 Yay Olimpiya Oyunlarının gümüş mükafatçısı yarışın yarımfinalında məğlub olub.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan dünya çempionatında 9 taekvondoçu ilə təmsil olunur.

    Qaşım Maqomedov dünya çempionatı Bürünc medal

