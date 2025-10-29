Azərbaycan taekvondoçusu dünya çempionatında bürünc medal qazanıb
Fərdi
- 29 oktyabr, 2025
- 14:43
Azərbaycan taekvondoçusu Qaşım Maqomedov (58 kq) Çinin Uşi şəhərində keçirilən dünya çempionatında medal qazanıb.
"Report"un məlumatına görə, 26 yaşlı idmançı turnirdə bürünc mükafata sahib çıxıb.
Paris-2024 Yay Olimpiya Oyunlarının gümüş mükafatçısı yarışın yarımfinalında məğlub olub.
Qeyd edək ki, Azərbaycan dünya çempionatında 9 taekvondoçu ilə təmsil olunur.
Son xəbərlər
15:52
Azərbaycan Kuboku: Daha iki komanda 1/8 finala vəsiqə qazanıbFutbol
15:50
Simonyan: "Tramp marşrutu" nəqliyyat və enerji kommunikasiyaları üçün imkanlar yaradacaqRegion
15:50
Azərbaycanın dövriyyədə olan avrobondların ümumi dəyəri dəyişməyibMaliyyə
15:42
Azərbaycanın dövlət zəmanətli borcunun tərkibi açıqlanıbMaliyyə
15:39
Paşinyanın partiyası növbədənkənar seçkilərə getməyi planlaşdırmırRegion
15:33
Azərbaycan Monteneqrodakı Avropa çempionatında 47 şahmatçı ilə təmsil olunacaqFərdi
15:32
Azərbaycanın daxili dövlət borcunun yeni tərkibi açıqlanıbMaliyyə
15:32
Yalçın Rəfiyev Berris Ekinci ilə ikitərəfli və beynəlxalq əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edibXarici siyasət
15:32