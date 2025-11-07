İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    Azərbaycan taekvondoçusu Avropa birinciliyində gümüş medal qazanıb

    • 07 noyabr, 2025
    • 12:20
    Azərbaycan taekvondoçusu Avropa birinciliyində gümüş medal qazanıb

    Azərbaycanın yeniyetmə taekvondoçusu Elmir Səlimov (53 kq) Yunanıstanın paytaxtı Afinadakı Avropa birinciliyində uğurlu çıxış edib.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Taekvondo Federasiyasından məlumat verilib.

    İdmançı yarışda gümüş medal qazanıb.

