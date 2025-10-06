Azərbaycan qılıncoynatma millisinin baş məşqçisi: "Ümidimiz böyükdür, sabah qızıl medal qazana bilərik"
- 06 oktyabr, 2025
- 17:32
Azərbaycan qılıncoynadanlarının III MDB Oyunlarında qızıl medal qazanacaqlarına böyük inam var.
Bunu Report"un Qərb bürosuna açıqlamasında milli komandanın baş məşqçisi Çingiz Mustafayev deyib.
"Rusiya yığmasında 2 dünya çempionu var, Özbəkistan komandasında da həmçinin. Bu gün də bizim idmançılar bacardıqlarını etdilər. Sabah keçiriləcək komanda yarışından daha yaxşı nəticə gözləyirik. İdmançılarımız 2008-2009-cu il təvəllüdlüdürlər. Onlar hələ üzərlərində çox çalışmalıdırlar. Əsas odur kİ, səhvləri gördük, təcrübə ilə bunları aradan qaldırmaq mümkündür. Sabah Rusiya və Özbəkistanla qarşılaşacağıq. Ümidimiz böyükdür, qızıl medal qazana bilərik", - deyə mütəxəssis vurğulayıb.
Qeyd edək ki, Azərbaycan qılıncoynadanları III MDB Oyunlarında fərdi mübarizədə 6 bürünc medal qazanıblar.