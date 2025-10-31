İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    Azərbaycan parataekvondoçusu: "Kadi Borgeslə görüşmək mənim üçün gözlənilməz oldu"

    Fərdi
    • 31 oktyabr, 2025
    • 12:16
    Azərbaycan parataekvondoçusu: Kadi Borgeslə görüşmək mənim üçün gözlənilməz oldu

    "Qarabağ"ın futbolçusu Kadi Borgeslə görüşmək Azərbaycan parataekvondoçusu Amin Əliyev üçün gözlənilməz olub.

    Bu barədə "Report"a gənc idmançı açıqlama verib.

    Paralimpiyaçı braziliyalı oyunçu ilə görüşdüyü üçün sevindiyini bildirib:

    "Bu, mənim üçün gözlənilməz an idi. Ən sevdiyim futbolçu ilə görüşümüzün alınacağını, onunla yaxından söhbət edəcəyimi gözləmirdim. Bunun üçün Kadi Borgesə təşəkkür edirəm. Çox həyəcanlı idim. Yaxşı görüş alındı. Ailəm və yaxınlarım da mənə görə sevindilər. Onlar bu xəbəri görəndən sonra məni təbrik etdilər".

    A.Əliyev ən böyük arzusunu da açıqlayıb:

    "Bu, növbəti yarışlar üçün mənə ikiqat motivasiya olacaq. Ən böyük arzum paraolimpiya çempionu olmaq və bayrağımızı yüksəklərdə dağlalandırmaqdır".

