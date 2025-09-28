İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Növbəti günlərdə medallarımızın sayı artacaq"

    Fərdi
    • 28 sentyabr, 2025
    • 13:47
    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: Növbəti günlərdə medallarımızın sayı artacaq

    Növbəti günlərdə Azərbaycan idmançılarının medallarının sayı artacaq.

    "Report"un Qərb bürosu xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında III MDB Oyunlarında iştirak edən üzgüçülük üzrə Azərbaycan millisinin baş məşqçisi Rəşad Əbdürrəhmanov deyib.

    O, yığmanın yarışdakı çıxışından danışıb:

    "Komandamızın bu günkü nəticəsindən razıyıq. İstəyərdik ki, 500 metrlik məsafəyə olan yarışda medalımız olsun. Çünki idmançımız buna hazır idi. Lakin nədənsə idmançımız biraz həyəcanlı oldu. Düşünürəm ki, digər günlərdə komandamız növbəti medallar qazanar. Əlbəttə ki, bu idmandır ən yaxşı nəticə gözlədiyimiz idmançı medal qazanmaya bilər. Amma düşünürəm ki, digər məsafələr üzrə yarışlarda nəticələrimizi yaxşılaşdırarıq".

    Qeyd edək ki, Azərbaycan təmsilçilərindən Süleyman İsmayılzadə 1500 metr məsafəyə sərbəst üsulla üzmə yarışında gümüş, 200 metr məsafəyə dörd üslübdan ibarət fərdi üzgüçülük yarışında Yeqor Maynitski və qadınların 100 metr məsafəyə "butterfly" üsulu üzrə mübarizəsində Mehri Əbdürəhmanlı bürünc medal qazanıblar.

    üzgüçülük III MDB Oyunları

    Son xəbərlər

    13:58

    Gəncədə III MDB Oyunlarının Media mərkəzi fəaliyyətə başlayıb

    Fərdi
    13:53

    Azərbaycan karateçiləri Avropa çempionatında uğurla çıxış ediblər

    Komanda
    13:47

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Növbəti günlərdə medallarımızın sayı artacaq"

    Fərdi
    13:31

    Sorğu: Starmer Britaniya tarixində reytinqi ən aşağı olan Baş nazirdir

    Digər ölkələr
    13:20

    Cevdet Yılmaz: Ərdoğanla Tramp arasında görüş çox yaxşı keçib

    Region
    13:15

    Bürünc medal qazanan Azərbaycan üzgüçüsü: "III MDB Oyunları böyük təcrübədir"

    Fərdi
    13:15

    Zelenski: Rusiyanı diplomatiyaya məcbur etmək üçün zərbələri davam etdirəcəyik

    Region
    13:07

    Azərbaycanın çövkən yığması III MDB Oyunlarında ilk qələbəsini qazanıb

    Fərdi
    12:54

    Peskov: Putin Moskvada Trampla görüşməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti