    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: Bütün səhvlərin üzərində işləyəcəyik

    Sofiyanın paytaxtı Bolqarıstanda keçirilən dünya çempionatı Azərbaycanın yeniyetmə cüdoçuları üçün böyük təcrübədir.

    Bunu "Report"un turnirə ezam olunmuş əməkdaşına açıqlamasında oğlan cüdoçulardan ibarət Azərbaycan millisinin baş məşqçisi Emin İskəndərov deyib.

    O, yarışla bağlı təəssüratlarını bölüşüb: 

    "Ümidlərimiz çox idi. İdmançılardan yaxşı nəticələr gözləyirdik. 50, 55 və 60 kq çəki dərəcəsindəki cüdoçular finalda güləşə bilərdilər. Rəqiblər də zəif deyildi. Hazırlaşmışdılar və idmançılarımızı tanıyırdılar. Avropa çempionlarımızı peşəkar şəkildə təhlil etmişdilər. Nəticədə uşaqlardan ikisi üçüncü yeri tuta bildi. 55 kq çəki dərəcəsindəkiı Rəsul Əlizadə ilk görüşdə məğlub oldu. 73 kq çəki dərəcəsindəki Məhəmməd Ağakişiyevdən də gözləntilərimiz çox idi. Liderlər cüdoçumuza rəqib oldu. Qrupun pis düşməsi bizə maneçilik yaratdı. Sübhan Axundov yaponiyalı rəqibi ilə qarşılaşmada öndə olsa da, məğlub oldu. O da texniki səhv idi. Dözümlülüyünü saxlaya bilmədi". 

    E. İskəndərov səhvlərin üzərində işləyəcəklərini söyləyib: 

    "Bütün bunların üzərində işləyəcəyik. Çalışacağıq ki, gəncləri yaxşı hazırlayaq və gələn il belə səhvlər etməsinlər. Hazırkı dünya çempionatı onlar üçün böyük təcrübədir. Ümid edirəm ki, bu təcrübədən düzgün yararlanacaqlar".

    Qeyd edək ki, Azərbaycan cüdoçuları fərdi yarışı iki bürünc medalla başa vurublar. Anar Quliyev (50 kq) və Zeyd Ələsgərov (60 kq) bürünc mükafat əldə ediblər. Azərbaycan millisi qarışıq komanda yarışında yeddinci yeri tutub.

