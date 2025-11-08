İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad
    Azərbaycan millisi İspaniyada keçirilən dünya çempionatının qalibi olub

    Fərdi
    • 08 noyabr, 2025
    • 10:30
    Azərbaycan millisi İspaniyada keçirilən dünya çempionatının qalibi olub

    Azərbaycanın tamblinq üzrə millisi İspaniyanın Pamplona şəhərində keçirilən dünya çempionatının qalibi olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Mixail Malkin, Tofiq Əliyev, Adil Hacızadə və Bilal Qurbanov batut gimnastikası və tamblinq üzrə dünya çempionatında yenidən öz titullarını qorumağı bacarıb.

    Nəticədə Azərbaycan komanda hesabında dünya çempionu adını qazanıb.

