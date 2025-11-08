Azərbaycan millisi İspaniyada keçirilən dünya çempionatının qalibi olub
Fərdi
- 08 noyabr, 2025
- 10:30
Azərbaycanın tamblinq üzrə millisi İspaniyanın Pamplona şəhərində keçirilən dünya çempionatının qalibi olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Mixail Malkin, Tofiq Əliyev, Adil Hacızadə və Bilal Qurbanov batut gimnastikası və tamblinq üzrə dünya çempionatında yenidən öz titullarını qorumağı bacarıb.
Nəticədə Azərbaycan komanda hesabında dünya çempionu adını qazanıb.
