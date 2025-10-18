Azərbaycan klubu yeni voleybolçusunun transferini açıqlayıb
Fərdi
- 18 oktyabr, 2025
- 11:12
Azərbaycanın Yüksək Liqa təmsilçisi "Xilasedici" klubu yeni voleybolçunun transferini açıqlayıb.
Bu barədə "Report"a klubun mətbuat xidmətindən bildirilib.
Klub Yusif Bunyatovla anlaşıb. 21 yaşlı hücumçu ilə müqavilənin müddəti 2025/2026 mövsümünü əhatə edəcək.
