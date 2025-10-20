İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası
    Azərbaycan güləşçisi dünya çempionatında finala yüksəlib

    Fərdi
    • 20 oktyabr, 2025
    • 20:55
    Azərbaycan güləşçisi dünya çempionatında finala yüksəlib

    Azərbaycan yunan-Roma güləşçisi Ziya Babaşov Serbiyanın Novi Sad şəhərində keçirilən U-23 dünya çempionatında finala yüksəlib.

    "Report" xəbər verir ki, 63 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparan təmsilçimiz həlledici mərhələyə gedən yolda türkiyəli Servet Angiyə 2:1 hesabı ilə qalib gələrək ən azı gümüş medalı özü üçün təmin edib.

    Qeyd edək ki, mundial oktyabrın 27-dək davam edəcək.

