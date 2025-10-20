Azərbaycan güləşçisi dünya çempionatında finala yüksəlib
Fərdi
- 20 oktyabr, 2025
- 20:55
Azərbaycan yunan-Roma güləşçisi Ziya Babaşov Serbiyanın Novi Sad şəhərində keçirilən U-23 dünya çempionatında finala yüksəlib.
"Report" xəbər verir ki, 63 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparan təmsilçimiz həlledici mərhələyə gedən yolda türkiyəli Servet Angiyə 2:1 hesabı ilə qalib gələrək ən azı gümüş medalı özü üçün təmin edib.
Qeyd edək ki, mundial oktyabrın 27-dək davam edəcək.
