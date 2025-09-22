İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    Azərbaycan gimnastları Misirdə keçirilən beynəlxalq turnirdə gümüş medal qazanıblar

    Fərdi
    • 22 sentyabr, 2025
    • 14:55
    Azərbaycan gimnastları Misirdə keçirilən beynəlxalq turnirdə gümüş medal qazanıblar

    Azərbaycan təmsilçisi Rəsul Əhmədzadə Misirin Qahirə şəhərində idman gimnastikası üzrə keçirilən beynəlxalq "Pharaohs Cup" yarışında güşüm medal qazanıb.

    "Report" xəbər verir ki, o, sərbəst hərəkətlərdə 13.033, dayaqla at proqramında isə 13.366 xal toplayaraq fəxri kürsünün ikinci pilləsinə qalxıb.

    Aydın Əlizadə isə sərbəst hərəkətlər proqramında 12.533 xalla gümüş medalın sahibi olub.

