    Azərbaycan çempionu olan Türkan Məmmədyarova: "Qalib gəlməyim övladlarıma çox yaxşı təsir edir"

    Fərdi
    • 09 dekabr, 2025
    • 11:53
    Azərbaycan çempionu olan Türkan Məmmədyarova: Qalib gəlməyim övladlarıma çox yaxşı təsir edir

    Türkan Məmmədyarovanın şahmatın rapid və blits növü üzrə təşkil edilən Azərbaycan çempionatının qalibi olması övladlarına çox yaxşı təsir edir.

    Bunu "Report"a açıqlamasında 36 yaşlı qrossmeyster özü deyib.

    O, iki turnirin yekununa əsasən 13 xalla birinci yeri tutduğu yarışla bağlı fikirlərini bölüşüb:

    "Təəssüratlarım çox yaxşıdır. Daha əvvəl də Azərbaycan çempionu olmuşam. Klassik şahmatda, blitsdə və müxtəlif yaş qruplarında da bu sevinci yaşamışam. Amma uşaqlarıma vaxt ayırdığım üçün son illərdə belə uğur qazanmırdım".

    T.Məmmədyarova budəfəki qələbəsinin ona əlavə sevinc bəxş etdiyini vurğulayıb:

    "Mənim yaxşı oynamağım, çempion olmağım, belə nailiyyət qazanmağım övladlarıma çox gözəl təsir edir. Anaları ilə şahmatçı olaraq fəxr edirlər, sevinirlər. Amma bu idmandan uzaq qalmıram. Oğlum da şahmatçıdır. Tez-tez birlikdə oynayırıq. Amma üç uşaq anası olaraq, işlərlə əlaqədar şahmata o qədər də zaman ayıra bilmirəm. Buna baxmayaraq, şahmatdan uzaqda da deyiləm".

    Təcrübəli qrossmeyster klassik şahmat üzrə də Azərbaycan çempionatının keçiriləcəyini xatırladıb:

    "Orada da yaxşı nəticə qazanmağa çalışacağam. Əvvəlki yarışda da pis oynamamışdım. Birinci mərhələni keçmişdim. Sonra Gövhər Beydullayevaya məğlub olmuşdum. Bu dəfə də yüksək nəticə üçün çıxış edəcəyik".

