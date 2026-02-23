Azərbaycan boksçusu dünya yığmasının heyətində döyüşəcək
Azərbaycan boksçusu Səidcəmşid Cəfərov (75 kq) dünya yığmasının heyətində döyüşəcək.
Bu barədə "Report"a Boks Federasiyasından məlumat verilib.
Azərbaycan millisinin üzvünün "Dinamo"ya (Rusiya) qarşı baş tutacaq görüşdəki rəqibi Yeqor Şapoçanski olacaq.
Qeyd edək ki, döyüş Moskvada keçiriləcək.
