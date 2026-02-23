İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycan millisi Beynəlxalq İnkişaf Turnirindəki sonuncu oyununda məğlub olub

    Futbol
    • 23 fevral, 2026
    • 15:21
    Azərbaycan millisi Beynəlxalq İnkişaf Turnirindəki sonuncu oyununda məğlub olub

    18 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Beynəlxalq İnkişaf Turnirində sonuncu oyuna çıxıb.

    "Report"un məlumatına görə, yığma 5-ci yer uğrunda görüşdə Tacikistanın müvafiq yaş qrupundan ibarət komandası ilə qarşılaşıb.

    Görüş rəqibin qələbəsi ilə bitib - 1:0.

    Xatırladaq ki, U-18 daha əvvəl keçirdiyi matçlarda Rusiya (1:7) və Özbəkistana (1:3) məğlub olub, Belarusa qalib gəlib - 1:0.

    Azərbaycan millisi Beynəlxalq İnkişaf Turniri növbəti məğlubiyyət Tacikistan

    Son xəbərlər

    16:23
    Foto

    Dəniz kənarında tapılan quş cəsədlərində heyvan xəstəliyi aşkarlanmayıb- RƏSMİ

    Sağlamlıq
    16:23

    Azərbaycan və Qambiya arasında siyasi məsləhətləşmələrin keçirilməsi planlaşdırılır

    Xarici siyasət
    16:22

    Naxçıvanda 2015-2020-ci illərdə imzalanmış 10 fərman ləğv edilib

    Daxili siyasət
    16:20
    Foto

    Bakıda media nümayəndələri üçün WUF13-lə bağlı məlumatlandırma sessiyası keçirilib

    İnfrastruktur
    16:19

    Zelenski: Lukaşenkoya qarşı sanksiya siyasətini davam etdirəcəyik

    Digər ölkələr
    16:17

    "Partizan"ın baş məşqçisi postundan qovulub

    Futbol
    16:12

    Azərbaycan Çindən hibrid avtomobillərin idxalını kəskin artırıb

    Biznes
    16:09

    Bosniya və Herseqovinanın ən qədim kömür mədəni bağlanır

    Digər ölkələr
    16:07

    Azərbaycan çay ixracını artırıb, idxalını isə azaldıb

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti