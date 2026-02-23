Azərbaycan millisi Beynəlxalq İnkişaf Turnirindəki sonuncu oyununda məğlub olub
Futbol
- 23 fevral, 2026
- 15:21
18 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Beynəlxalq İnkişaf Turnirində sonuncu oyuna çıxıb.
"Report"un məlumatına görə, yığma 5-ci yer uğrunda görüşdə Tacikistanın müvafiq yaş qrupundan ibarət komandası ilə qarşılaşıb.
Görüş rəqibin qələbəsi ilə bitib - 1:0.
Xatırladaq ki, U-18 daha əvvəl keçirdiyi matçlarda Rusiya (1:7) və Özbəkistana (1:3) məğlub olub, Belarusa qalib gəlib - 1:0.
