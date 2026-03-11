İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Avropa çempionatı: Azərbaycanın qadın güləşçiləri mübarizəyə başlayır

    Fərdi
    • 11 mart, 2026
    • 09:00
    Avropa çempionatı: Azərbaycanın qadın güləşçiləri mübarizəyə başlayır

    Serbiyanın Zrenyanin şəhərində təşkil olunan U-23 Avropa çempionatı davam edir.

    "Report"un yarışa ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, turnirin üçüncü günündə qadın güləşçilər mübarizəyə qoşulacaqlar.

    Milli üzvlərindən Əsmər Cankurtaran (50 kq), Gültəkin Şirinova (55 kq) və Günay Qurbanova (59 kq) döşək üzərinə çıxacaqlar.

    Sərbəst güləşçilərdən isə Ceyhun Allahverdiyev (61 kq) finalda ermənistanlı Levik Mikayelyanla, Ali Tsokayev (92 kq) türkiyəli Fatih Altunbaşla, Yusif Dursunov (125 kq) isə rusiyalı Habib Davudqadjiyevlə üz-üzə gələcəklər.

    Ağanəzər Novruzovla (74 kq) Vasif Xudiyev (86 kq) isə bürünc medal uğrunda görüşə çıxacaqlar.

    Qeyd edək ki, daha əvvəl sərbəst güləşçilərdən Vasif Bağırovla (57 kq) Səbuhi Əmiraslanov (79 kq) gümüş, Musa Ağayev (65 kq) Ramik Heybətov (70 kq) və Zəfər Əliyev (97 kq) bürünc medal qazanıblar.

    Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq.

    Serbiya Zrenyanin U-23 Avropa çempionatı Azərbaycanın qadın güləşçiləri

    Son xəbərlər

    09:17

    Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsində bu gün dörd qarşılaşma baş tutacaq

    Futbol
    09:07

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (11.03.2026)

    Maliyyə
    09:00

    Azərbaycandan keçməklə Ermənistana 1000 tondan çox Rusiya taxılı göndərilir

    İnfrastruktur
    09:00

    Avropa çempionatı: Azərbaycanın qadın güləşçiləri mübarizəyə başlayır

    Fərdi
    08:50

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (11.03.2026)

    Maliyyə
    08:41

    Gəncədə "qara bazar"da qiyməti 1,6 milyon manat olan 27 kq heroin aşkarlanıb

    Hadisə
    08:38

    IRIB: İsrail və ABŞ hədəflərinə son hücum dalğası münaqişə başlayandan bəri ən güclüsü olub

    Digər ölkələr
    08:19

    BƏƏ sahillərində konteyner gəmisi mərmi dəyməsi nəticəsində zədələnib

    Digər ölkələr
    08:16
    Foto

    Bakıda 21 istiqamətdə tıxac yaranıb

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti