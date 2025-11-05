İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Avropa birinciliyində uğurlu çıxış edən Azərbaycan ağırlıqqaldıranları Vətənə qayıdıblar

    Fərdi
    • 05 noyabr, 2025
    • 17:55
    Avropa birinciliyində uğurlu çıxış edən Azərbaycan ağırlıqqaldıranları Vətənə qayıdıblar

    Albaniyanın Dürres şəhərində keçirilmiş 20 və 23 yaşadək ağırlıqqaldıranlar arasında Avropa birinciliyində uğurlu çıxış etmiş Azərbaycan millisinin üzvləri Vətənə qayıdıblar.

    "Report"un məlumatına görə, onları Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanında idman həvəskarları, yaxınları və ictimaiyyət nümayəndələri qarşılayıblar.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan təmsilçilərindən Ravin Alməmmədov (79 kq) birdən qaldırmada bürünc, təkanla qaldırmada qızıl medal qazanıb. O, toplamda Avropa birinciliyinin qalibi olub.

    Birdən və təkanla qaldırma hərəkətlərinin uğurlu icrasına görə 2 gümüş mükafat qazanan Tehran Məmmədov (64 kq) toplamda da fəxri kürsünün ikinci pilləsinə yüksəlib.

    Albaniya Dürres şəhəri Avropa çempionatı Ağırlıqqaldırma

