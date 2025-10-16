İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu

    ASTF rəsmiləri beynəlxalq qurumun konqresində iştirak ediblər

    Fərdi
    • 16 oktyabr, 2025
    • 10:55
    ASTF rəsmiləri beynəlxalq qurumun konqresində iştirak ediblər

    Azərbaycan Stolüstü Tennis Federasiyasının (ASTF) rəsmiləri Avropa Stolüstü Tennis Birliyinin (ASTB) növbəti konqresində iştirak ediblər.

    Bu barədə "Report"a federasiyadan məlumat verilib.

    Tədbir Xorvatiyanın Zadar şəhərində baş tutub. ASTF-nin vitse-prezidenti Elmar İslam və baş katibi Könül Mikayılovanın da qatıldığı tədbirdə ASTB-yə üzv ölkələrin numayəndələri iştirak ediblər.

    Konqresdə ali idman qurumunun son bir ildə gördüyü işlər haqqında hesabat dinlənilib, mövcud durum və gələcək fəaliyyət planı müzakirə olunub, müvafiq tapşırıq və tövsiyyələr diqqətə catdırılıb. ASTB rəhbərliyi tərəfindən məqsədyönlü fəaliyyət göstərən federasiyalara təşəkkür bildirilib, stolüstü tennisin inkişafı istiqamətində uğurlar arzulanıb.

    Azərbaycan Stolüstü Tennis Federasiyası konqres ASTF ASTB Elmar İslam

    Son xəbərlər

    11:29

    Emin Hüseynov: "2040-cı ilə qədər Ağdamda 100 min nəfər əhalinin yaşaması planlaşdırılır"

    İnfrastruktur
    11:29

    Əməkdar artist: Ramiz Quliyevi övladı, dostu, həm də tələbəsi kimi yola salıram

    Mədəniyyət
    11:27
    Foto

    Prezident və Birinci vitse-prezident Xalq artisti Ramiz Quliyevlə vida mərasiminə əklil göndərib

    Daxili siyasət
    11:24

    Azərbaycan təbii qaz ixracından qazancını 10 %-dən çox artırıb

    Energetika
    11:22

    AFFA-nın Yarışların Təşkili Departamentinin rəhbəri UEFA-dan təyinat alıb

    Futbol
    11:18

    Nazirlik rəsmisi: Ramiz Quliyev peşəkar ifası ilə Azərbaycan musiqisini dünyada təbliğ edib

    Mədəniyyət
    11:16

    Azərbaycan klubunun baş məşqçisi: "Avropa Kubokuna qələbə ilə start vermək istəyirik"

    Komanda
    11:12

    Azərbaycan neft məhsullarının ixracını 9 % artırıb

    Energetika
    11:11

    Şəkidə kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçiriləcək

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti