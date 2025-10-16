ASTF rəsmiləri beynəlxalq qurumun konqresində iştirak ediblər
Fərdi
- 16 oktyabr, 2025
- 10:55
Azərbaycan Stolüstü Tennis Federasiyasının (ASTF) rəsmiləri Avropa Stolüstü Tennis Birliyinin (ASTB) növbəti konqresində iştirak ediblər.
Bu barədə "Report"a federasiyadan məlumat verilib.
Tədbir Xorvatiyanın Zadar şəhərində baş tutub. ASTF-nin vitse-prezidenti Elmar İslam və baş katibi Könül Mikayılovanın da qatıldığı tədbirdə ASTB-yə üzv ölkələrin numayəndələri iştirak ediblər.
Konqresdə ali idman qurumunun son bir ildə gördüyü işlər haqqında hesabat dinlənilib, mövcud durum və gələcək fəaliyyət planı müzakirə olunub, müvafiq tapşırıq və tövsiyyələr diqqətə catdırılıb. ASTB rəhbərliyi tərəfindən məqsədyönlü fəaliyyət göstərən federasiyalara təşəkkür bildirilib, stolüstü tennisin inkişafı istiqamətində uğurlar arzulanıb.
Son xəbərlər
11:29
Emin Hüseynov: "2040-cı ilə qədər Ağdamda 100 min nəfər əhalinin yaşaması planlaşdırılır"İnfrastruktur
11:29
Əməkdar artist: Ramiz Quliyevi övladı, dostu, həm də tələbəsi kimi yola salıramMədəniyyət
11:27
Foto
Prezident və Birinci vitse-prezident Xalq artisti Ramiz Quliyevlə vida mərasiminə əklil göndəribDaxili siyasət
11:24
Azərbaycan təbii qaz ixracından qazancını 10 %-dən çox artırıbEnergetika
11:22
AFFA-nın Yarışların Təşkili Departamentinin rəhbəri UEFA-dan təyinat alıbFutbol
11:18
Nazirlik rəsmisi: Ramiz Quliyev peşəkar ifası ilə Azərbaycan musiqisini dünyada təbliğ edibMədəniyyət
11:16
Azərbaycan klubunun baş məşqçisi: "Avropa Kubokuna qələbə ilə start vermək istəyirik"Komanda
11:12
Azərbaycan neft məhsullarının ixracını 9 % artırıbEnergetika
11:11