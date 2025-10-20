İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası
    Fərdi
    • 20 oktyabr, 2025
    • 22:49
    Amerikalı şahmatçı 30 yaşında vəfat edib

    Amerikalı şahmatçı Daniel Naroditski 30 yaşında vəfat edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Beynəlxalq Şahmat Federasiyasının (FIDE) mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Ölümün səbəbi barədə məlumat yoxdur.

    "Qrossmeyster Daniel Naroditski vəfat edib. O, istedadlı şahmatçı, şərhçi və müəllim olub. FIDE Danielin ailəsinə və dostlarına dərin hüznlə başsağlığı verir", - federasiyanın açıqlamasında deyilir.

    Naroditski 2015-ci il dünya çempionatının komanda yarışında ABŞ-ni təmsil edib. O, 2019-cu ildə ölkəsində baş tutan Masters çempionatında birinci yeri tutub. Bundan başqa, Daniel Naroditski 2007-ci ildə 12 yaşadək yeniyetmələr arasında dünya çempionu, 2013-cü ildə isə gənclər arasında ABŞ birincisi olub.

