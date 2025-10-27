İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Alim Nəbiyev MMA-da növbəti qələbəsini qazanıb

    Fərdi
    • 27 oktyabr, 2025
    • 15:12
    Alim Nəbiyev MMA-da növbəti qələbəsini qazanıb

    Gürcüstanın Batumi şəhərində keçirilən "Grand Bellagio & GFC" beynəlxalq MMA turnirində Azərbaycan idmançıları uğurlu çıxış ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, kikboksinq üzrə 7 qat dünya və 3 qat Avropa çempionu, əslən azərbaycanlı idmançı Alim Nəbiyev turnirdə növbəti qələbəsini əldə edib.

    O, Türkiyəli rəqibi Oğuzhan Atakı birinci raundda nokaut edərək MMA karyerasında ikinci qələbəsini qazanıb. A.Nəbiyev növbəti döyüşünü ilin sonuna planlaşdırır və UFC-də çıxış etməyi hədəfləyir.

    Turnirdə digər azərbaycanlı döyüşçülər də fərqləniblər. Ağır çəki dərəcəsində mübarizə aparan Tahir Abdullayev iranlı Siavaş Dadrası məğlub edib. Yüngül çəki kateqoriyasında çıxış edən Elvin Kamilli isə gürcü rəqibi Giorgi Kabulaşvilini birinci raundda vaxtından əvvəl nokautla üstələyib.

    Batumidə artıq üçüncü dəfə təşkil olunan "Grand Bellagio & GFC" beynəlxalq turnirində ümumilikdə 10 ölkədən 24 idmançı iştirak edib.

    MMA UFC Alim Nəbiyev

    Son xəbərlər

    16:31

    ABFF rəsmisi: "Bakıda keçiriləcək dünya çempionatında məqsədimiz birinci olmaqdır"

    Fərdi
    16:31
    Foto

    Azərbaycan ilə Çin "yaşıl enerji"nin istehsalı və ixracını müzakirə edib

    Energetika
    16:28

    Azərbaycanın Səudiyyə Ərəbistanındakı səfiri geri çağırılıb

    Daxili siyasət
    16:27

    Hüquqi Ekspertiza və Qanunvericilik Təşəbbüsləri Mərkəzinin xalis mənfəəti 2 dəfə azalıb

    Maliyyə
    16:25

    Azərbaycanın İordaniyadakı səfiri geri çağırılaraq İraqa təyin olunub

    Xarici siyasət
    16:23

    Bakıda 213 binada istilik xidməti alan mənzillərin sayı 10-dan azdır

    Maliyyə
    16:20

    Azərbaycanın Meksikadakı səfiri geri çağırılıb, yenisi təyin olunub

    Xarici siyasət
    16:20

    İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyinin xərcləri 17 % artıb

    Maliyyə
    16:19

    Azərbaycanın Yaponiyadakı səfiri geri çağırılıb, Prezident yeni səfir təyin edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti