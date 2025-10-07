İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    AKF: "III MDB Oyunlarında uğurlu çıxış dövlət dəstəyi və sistemli hazırlığın nəticəsidir"

    • 07 oktyabr, 2025
    • 11:19
    AKF: III MDB Oyunlarında uğurlu çıxış dövlət dəstəyi və sistemli hazırlığın nəticəsidir

    Azərbaycan karateçilərinin III MDB Oyunlarında uğurlu çıxışı dövlət dəstəyi və sistemli hazırlığın nəticəsidir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Karate Federasiyası açıqlama yayıb.

    Bildirilib ki, Mingəçevir "Kür" Olimpiya Mərkəzində keçirilən yarışlarda milli komanda ümumilikdə 16 (6 qızıl, 3 gümüş və 7 bürünc) medal qazanıb.

    "Qazanılan nəticə ilə Azərbaycan Karate Federasiyası MDB Oyunlarında iştirak edən federasiyalar arasında lider mövqedə qərarlaşıb. Qızıl medalları Turqut Həsənov (84 kq), İrina Zaretska (68 kq), Fərid Ağayev (75 kq), Mədinə Sadıqova (55 kq), Nuran Rzazadə (67 kq) və Roman Heydərov (fərdi kata) əldə ediblər. Asiman Qurbanlı (+84 kq), Fərid Savadov (60 kq) və Nəzrin Piriyeva (55 kq) gümüş, Aysu Əliyeva (61 kq), Fərid Şahbazlı (84 kq), Rəşid Süleymanov (75 kq), İnci Əzizova (50 kq), Aslan Dostuyev (67 kq), həmçinin kata üzrə Ramilə Heydərova və Rövşən Əliyev isə bürünc medallara sahib olublar.

    Açıqlamada qeyd olunub ki, əldə edilən uğurlar baş məşqçilərin və federasiya rəhbərliyinin sistemli işinin nəticəsidir. Kişilər üzrə baş məşqçi Şahin Atamov, qadınlar üzrə baş məşqçi Şahin Xudaverdiyev, kata üzrə baş məşqçi Vahid Ayvazov və böyük məşqçi Rəşad Hüseynovun peşəkarlığı komandanın yüksək hazırlığını təmin edib.

    MDB Oyunları öncəsi Türkiyənin Mərmərə bölgəsində və Qusar rayonunda keçirilən təlim-məşq toplanışları idmançıların fiziki və texniki hazırlıqlarını gücləndirib, beynəlxalq arenada uğurlu çıxış etməsinə zəmin yaradıb.

    Azərbaycan Karate Federasiyasının prezidenti Ülvi Quliyevin rəhbərliyi, idarə heyətinin dəstəyi və federasiya aparatının məqsədyönlü fəaliyyəti idmançıların hərtərəfli hazırlığını təmin edib. Federasiya prezidentinin köməkçisi və mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüsal Abdullazadə bildirib:

    "MDB Oyunlarında qazanılan nəticələr Azərbaycan karateçilərinin peşəkarlığının, məşqçilərin zəhmətinin, federasiya rəhbərliyinin dayanmadan çalışmasının və dövlətin idmana göstərdiyi dəstəyin bariz nümunəsidir. Ölkə rəhbərliyinin diqqəti və Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi karatenin inkişafı üçün geniş imkanlar açır. Azərbaycan Karate Federasiyası qarşıdakı beynəlxalq yarışlarda da bu uğurları davam etdirmək niyyətindədir".

    Federasiyanın açıqlamasında əlavə olunub ki, əldə olunan nailiyyətlər karatenin ölkədə inkişafı və gələcək perspektivləri üçün yeni üfüqlər açır.

