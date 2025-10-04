İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    AFFA-nın icraçı vitse-prezidenti: "Belə turnirlər Azərbaycana olan etibarın nümunəsidir"

    Fərdi
    • 04 oktyabr, 2025
    • 15:20
    AFFA-nın icraçı vitse-prezidenti: Belə turnirlər Azərbaycana olan etibarın nümunəsidir

    Azərbaycanda mötəbər turnirlərin keçirilməsi ölkəmizə olan etibarın nümunəsidir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu AFFA-nın icraçı vitse-prezidenti Sərxan Hacıyev jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    O, III MDB Oyunları haqqında düşüncələrini bölüşüb:

    "Bir neçə gündü ölkəmiz mötəbər yarışa ev sahibliyi edir. Gəncədə III MDB Oyunlarının açılış mərasimi keçirildi. Ölkəmiz həmçinin, 20 yaşadək futbolçuların dünya çempionatına rəhbərlik edəcək. Bu da ölkəmizə olan etibarın nümunəsidir. Sözügedən yarış qardaş ölkə Özbəkistanla birlikdə keçiriləcək. Əminik ki bu turnir yüksək səviyyədə təşkil ediləcək"

    AFFA rəsmisi Azərbaycan millisinin III MDB Oyunlarında çıxışına toxunub:

    "Azərbaycan komandası III MDB oyunlarına uğurlu start verib. Bu gün finalda çıxış edir. Komandamıza uğurlar arzu edirik. Qızıl medal gözləyirik. Bu yaşda uşaqlar üçün belə turnirlər çox vacibdir. Çünki hər biri gələcəyin futbolçularıdır və peşəkarlıq səviyyələrini belə turnirlərdə artıra bilirlər. Komandamız yüksək hazırlıq prosesi keçib. Bunun nəticəsi olaraq komanda yüksək səviyyədə çıxış edir".

    Qeyd edək ki, III MDB Oyunlarına oktyabrın 8-də yekun vurulacaq.

    III MDB Oyunları Sərxan Hacıyev AFFA

    Son xəbərlər

    15:20

    AFFA-nın icraçı vitse-prezidenti: "Belə turnirlər Azərbaycana olan etibarın nümunəsidir"

    Fərdi
    15:09

    Azərbaycanın Türkiyədən geyim idxalına çəkdiyi xərcləri açıqlanıb

    Biznes
    15:09

    "Gəncə" ABŞ-dən olan oyunçunu heyətinə qatıb

    Komanda
    15:07

    Bakı Media Mərkəzinin istehsalı olan "TAĞIYEV: SONA" bədii filmi təqdim edilib

    Mədəniyyət
    15:06

    III MDB Oyunları: Azərbaycanın bir boksçusu qızıl, digəri gümüş medal qazanıb

    Fərdi
    15:06

    Niderlandın Sxiphol hava limanında fırtına səbəbindən onlarla reys təxirə salınıb

    Digər ölkələr
    14:56

    Azərbaycan Türkiyədən sentyabrda elektrik məhsulları idxalına çəkdiyi xərci 21 %-ə yaxın azaldıb

    Energetika
    14:48
    Foto

    Azərbaycanın daha bir parabadmintonçusu Avropa çempionatında finala vəsiqə qazanıb - YENİLƏNİB

    Fərdi
    14:39

    Rusiya ordusu Ukraynanın Sumı vilayətində sərnişin qatarını atəşə tutub - YENİLƏNİB - VİDEO

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti