Sumqayıtda 600 abonentin qazı kəsiləcək
Energetika
- 12 noyabr, 2025
- 10:56
Sumqayıt şəhərində 600 abonentin qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq.
"Azəriqaz" İB Sumqayıt QİS-dən "Report"un yerli bürosuna verilən məlumata görə, mövcud qaz sayğaclarının yeni xətt üzərinə köçürülməsi ilə əlaqədar noyabrın 12-də saat 12:00-dan etibarən Sumqayıt şəhərinin Corat qəsəbəsindəki "dörd yol" adlanan ərazidə 600 abonentin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə olacaq.
Qazın verilişi işlər başa çatdıqdan sonra bərpa ediləcək.
