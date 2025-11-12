İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Energetika
    • 12 noyabr, 2025
    • 10:56
    Sumqayıtda 600 abonentin qazı kəsiləcək

    Sumqayıt şəhərində 600 abonentin qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq.

    "Azəriqaz" İB Sumqayıt QİS-dən "Report"un yerli bürosuna verilən məlumata görə, mövcud qaz sayğaclarının yeni xətt üzərinə köçürülməsi ilə əlaqədar noyabrın 12-də saat 12:00-dan etibarən Sumqayıt şəhərinin Corat qəsəbəsindəki "dörd yol" adlanan ərazidə 600 abonentin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə olacaq.

    Qazın verilişi işlər başa çatdıqdan sonra bərpa ediləcək.

    Sumqayıt qaz fasilə

