SOCAR Milanda keçirilən "Gastech 2025" sərgisində innovativ stendi ilə təmsil olunur
Energetika
- 11 sentyabr, 2025
- 15:31
Sentyabrın 9-12-də İtaliyanın Milan şəhərində keçirilən "Gastech 2025" sərgisində Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) innovativ stendi ilə təmsil olunur.
Bu barədə "Report" SOCAR-a istinadən xəbər verir.
Bildirilib ki, SOCAR-ın pavilyonunda Cənub Qaz Dəhlizi, "Şahdəniz" qaz-kondensat yatağı, Trans-Anadolu (TANAP) və Trans-Adriatik (TAP) boru kəmərləri, "Abşeron" İlkin Hasilat Sxemi platforması və "SOCAR Karbamid" zavodu kimi strateji layihələri əks etdirən video materiallar nümayiş olunur.
Bununla yanaşı, təbii qazın hasilatı, emalı, nəqli, saxlanması və qaz-kimya sənayesi sahələrini əhatə edən posterlər və infoqrafikalar sərgi iştirakçılarına təqdim olunur.
Son xəbərlər
16:42
İsrail şirkəti: Abşeronun su probleminin həlli üçün ən yaxşı texnologiyalar seçilirİnfrastruktur
16:39
"ASTA Mingəçevir" klubu yeni transferlər həyata keçiribFutbol
16:36
"Mançester Siti"nin futbolçusu sabiq klubuna qayıda bilərFutbol
16:32
Stubb: Ukraynanın Aİ-yə üzvlüyü Kiyev üçün ən güclü təhlükəsizlik zəmanətidirDigər ölkələr
16:32
Foto
ETX: Onlayn bilet satışı adı altında kiberdələduzluq halları artırİKT
16:25
IFC-nin eksperti: "Suyun idarə olunmasında qiymət siyasəti vacibdir"İnfrastruktur
16:24
Rusiya səfiri Niderland XİN-ə çağırılıbDigər ölkələr
16:22
Qazaxıstan Müdafiə Nazirliyinin nümayəndə heyəti Azərbaycana səfər edibHərbi
16:19