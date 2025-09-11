İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    SOCAR Milanda keçirilən "Gastech 2025" sərgisində innovativ stendi ilə təmsil olunur

    Energetika
    • 11 sentyabr, 2025
    • 15:31
    SOCAR Milanda keçirilən Gastech 2025 sərgisində innovativ stendi ilə təmsil olunur

    Sentyabrın 9-12-də İtaliyanın Milan şəhərində keçirilən "Gastech 2025" sərgisində Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) innovativ stendi ilə təmsil olunur.

    Bu barədə "Report" SOCAR-a istinadən xəbər verir.

    Bildirilib ki, SOCAR-ın pavilyonunda Cənub Qaz Dəhlizi, "Şahdəniz" qaz-kondensat yatağı, Trans-Anadolu (TANAP) və Trans-Adriatik (TAP) boru kəmərləri, "Abşeron" İlkin Hasilat Sxemi platforması və "SOCAR Karbamid" zavodu kimi strateji layihələri əks etdirən video materiallar nümayiş olunur.

    Bununla yanaşı, təbii qazın hasilatı, emalı, nəqli, saxlanması və qaz-kimya sənayesi sahələrini əhatə edən posterlər və infoqrafikalar sərgi iştirakçılarına təqdim olunur.

    SOCAR Milan sərgi

