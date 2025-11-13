Sabah Xətaidə qaz kəsiləcək
Energetika
- 13 noyabr, 2025
- 17:11
Sabah Bakının Xətai rayonunun bəzi ərazilərinin qaz təchizatında fasilə yaranacaq.
"Report" bu barədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, Xətai rayonu, H.Salmani küçəsində yeraltı qaz xəttinin mövcud şəbəkəyə qoşulması işlərinin görülməsi məqsədilə noyabrın 14-də saat 10:00-dan etibarən qaz təchizatının dayandırılması planlaşdırılır.
Təmir işləri aparılan müddətdə H.Salmani küçəsinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.
Son xəbərlər
18:16
Məhkəmə Qalstanyanın həbs müddətini 3 ay uzadıbRegion
18:13
Foto
Azərbaycanla Pakistanın ombudsman aparatları arasında əməkdaşlıq müzakirə olunubXarici siyasət
18:11
"Telegram"ın təsisçisinin Fransadan çıxışına qoyulan məhdudiyyətlər götürülübDigər ölkələr
18:10
İranla Qətər əməkdaşlığın inkişafını və Qəzzadakı vəziyyəti müzakirə edibDigər ölkələr
17:51
Mərkəzi Asiya-Azərbaycan investisiya forumunun keçirilməsi təklif olunurBiznes
17:49
Paşinyan: Xarici borcumuz silah alışı hesabına artıbRegion
17:45
Avropa Komissiyası veb-saytlara münasibətdə "Google"un mümkün ayrı-seçkiliyini araşdırırDigər ölkələr
17:39
Foto
Maliyyə Nazirliyi yanında İctimai Şuraya 7 nəfər üzv seçilibMaliyyə
17:36