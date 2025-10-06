Sabah Sədərək rayonunda işıq olmayacaq
Energetika
- 06 oktyabr, 2025
- 17:38
Sabah Naxçıvan Muxtar Respublikası (MR) Sədərək rayonunda elektrik enerjisinin verilişində fasilələr olacaq.
"Azərişıq" ASC-nin Naxçıvan RETSİ-dən "Report"un yerli bürosuna verilən məlumata görə, 35/10 kilovoltluq "Sədərək" yarımstansiyasından qidalanan 10 kilovoltluq "Sədərək" hava elektrik verilişi xəttində payız-qış mövsümü ilə əlaqədar təmir işləri aparılacaq.
Bu səbəbdən oktyabrın 7-də saat 15:00-dan 16:30-dək Sədərək kəndinin bəzi yerlərində elektrik enerjisinin verilişində fasilələr yaranacaq.
Son xəbərlər
17:52
Ukrayna Ordusunun Baş komandanı: Hərbi təlim mərkəzləri ölkənin dərinliklərinə köçürülürDigər ölkələr
17:45
"Azərmetalinvest"in səhmdarlarının yığıncağı yenidən keçiriləcəkMaliyyə
17:39
III MDB Oyunları: Azərbaycanın oğlanlardan ibarət 3x3 basketbol milisi üçüncü yer uğrunda oyuna çıxacaqKomanda
17:38
Sabah Sədərək rayonunda işıq olmayacaqEnergetika
17:38
Foto
Özbəkistan Prezidenti Azərbaycana səfərə gəlibXarici siyasət
17:33
"Troni İnvestisiya Şirkəti" nizamnamə kapitalını bir qədər də artırırMaliyyə
17:33
Azərbaycanın güllə atıcıları III MDB Oyunarını 3 medalla başa vurublar - YENİLƏNİBFərdi
17:32
Azərbaycan qılıncoynatma millisinin baş məşqçisi: "Ümidimiz böyükdür, sabah qızıl medal qazana bilərik"Fərdi
17:28