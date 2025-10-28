Sabah Qaraçuxur qəsəbəsində qaz olmayacaq
Energetika
- 28 oktyabr, 2025
- 16:56
Sabah Bakının Suraxanı rayonunun bəzi ərazilərində qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq.
"Report" bu barədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyinə istinadən xəbər verir.
Bildirilib ki, "Əhmədli" qaz kəməri üzərində klapanın quraşdırılması işləri ilə əlaqədar oktyabrın 29-da saat 10:00-dan etibarən qaz təchizatı dayandırılacaq.
Suraxanı rayonu, Qaraçuxur qəsəbəsinin Y.Eyvazov, C.Qurbanov, V.Quliyev, F.Kərimzadə, Ə.Mehmalıyev, Z.Şərifov, R.Alıcanov, M.Fətəliyev, Q.Vəliyev, Şadlinski, Y.Əliyev, Neftçi, K.İsmayılov, E.Bəkirli (bir hissəsi), Vağzal, Gənclər, Hacinski küçələrinin və 40-42-50/60, 40-48-ci kvartallarının qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.
