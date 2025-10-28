İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Sabah Qaraçuxur qəsəbəsində qaz olmayacaq

    Energetika
    • 28 oktyabr, 2025
    • 16:56
    Sabah Qaraçuxur qəsəbəsində qaz olmayacaq

    Sabah Bakının Suraxanı rayonunun bəzi ərazilərində qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq.

    "Report" bu barədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyinə istinadən xəbər verir.

    Bildirilib ki, "Əhmədli" qaz kəməri üzərində klapanın quraşdırılması işləri ilə əlaqədar oktyabrın 29-da saat 10:00-dan etibarən qaz təchizatı dayandırılacaq.

    Suraxanı rayonu, Qaraçuxur qəsəbəsinin Y.Eyvazov, C.Qurbanov, V.Quliyev, F.Kərimzadə, Ə.Mehmalıyev, Z.Şərifov, R.Alıcanov, M.Fətəliyev, Q.Vəliyev, Şadlinski, Y.Əliyev, Neftçi, K.İsmayılov, E.Bəkirli (bir hissəsi), Vağzal, Gənclər, Hacinski küçələrinin və 40-42-50/60, 40-48-ci kvartallarının qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.

    Suraxanı Qaraçuxur qaz məhdudiyyət

    Son xəbərlər

    17:10

    Dövlət Agentliyi küləkli hava şəraiti ilə bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edib

    İnfrastruktur
    17:09

    KTMT-nin döyüş potensialının artırılması planlaşdırılır

    Region
    17:02

    Sabah Azərbaycanın Omandakı səfirliyinin inzibati binasının rəsmi açılışı olacaq

    Xarici siyasət
    17:01

    Azərbaycan və Özbəkistan sərhədlərin mühafizəsi sahəsində əməkdaşlığı genişləndirəcək

    Xarici siyasət
    16:59

    Ərdoğan: "Altay"la birlikdə tank texnologiyasında yeni dövrün qapısını açmışıq

    Region
    16:56

    Sabah Qaraçuxur qəsəbəsində qaz olmayacaq

    Energetika
    16:55

    Ədliyyə naziri Masallıda vətəndaşları qəbul edəcək

    Daxili siyasət
    16:55

    Minatəmizləmə sahəsində Azərbaycan-NATO əməkdaşlığı müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    16:52

    Naxçıvanda evdən oğurluq etməkdə şübhəli bilinən qadın saxlanılıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti