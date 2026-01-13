İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Energetika
    • 13 yanvar, 2026
    • 11:01
    Nazir: Azərbaycanın yaşıl enerji keçidi İtaliya ilə əməkdaşlığı yeni müstəviyə daşıyacaq

    İtaliya şirkətləri Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərdə bərpa olunan enerji ilə bağlı həyata keçirilən layihələrdə fəallığı ilə seçilirlər.

    "Report" xəbər verir ki, bunu energetika naziri Pərviz Şahbazov Bakıda keçirilən Azərbaycan və İtaliya arasında İqtisadi Əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası Komissiyanın VI iclasında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Azərbaycanın bərpa olunan enerji potensialı təkcə Xəzər dənizi ilə məhdudlaşmır: "Ölkəmizin işğaldan azad edilmiş ərazilərində, o cümlədən Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 10 min meqavatdan çox günəş və külək enerjisi potensialı mövcuddur. Artıq bu ərazilər "yaşıl enerji zonası" elan edilib və orada genişmiqyaslı layihələrin icrasına başlanılıb. İtaliya şirkətləri bu layihələrdə də öz fəallığı ilə seçilirlər. Məsələn, "Ansaldo Energia" şirkəti azad edilmiş ərazilərdə yarımstansiyaların qurulmasında və enerji infrastrukturunun bərpasında yaxından iştirak edir. İnanırıq ki, Azərbaycanın "yaşıl enerji" keçidi İtaliya ilə əməkdaşlığımızı yeni müstəviyə daşıyacaq. Biz təkcə ənənəvi enerji resurslarının təchizatçısı deyil, həm də gələcəyin yaşıl enerjisinin mühüm tərəfdaşı olacağıq".

    Nazir vurğulayıb ki, İtaliya ilə Azərbaycan arasında kənd təsərrüfatı, sənaye, nəqliyyat və logistika sahələrində də böyük imkanlar var: "İtaliyanın qabaqcıl texnologiyaları və Azərbaycanın əlverişli biznes mühiti bu sahələrdə də birgə uğurlara imza atmağa imkan verir".

