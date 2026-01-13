Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Шахбазов: Переход Азербайджана к зеленой энергии выведет сотрудничество с Италией на новый уровень

    Энергетика
    • 13 января, 2026
    • 11:39
    Шахбазов: Переход Азербайджана к зеленой энергии выведет сотрудничество с Италией на новый уровень

    Итальянские компании отличаются активным участием в проектах возобновляемой энергетики, реализуемых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов на VI заседании Азербайджано-итальянской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Баку.

    По его словам, потенциал возобновляемой энергетики Азербайджана не ограничивается Каспийским морем:

    "На освобожденных территориях, в Карабахе и Восточном Зангезуре, потенциал солнечной и ветровой энергии составляет более 10 000 мегаватт. Эти территории уже объявлены "зелеными энергетическими зонами", и там уже начались масштабные проекты. Итальянские компании также выделяются своей активностью в этих проектах. Например, компания Ansaldo Energia принимает активное участие в строительстве подстанций и восстановлении энергетической инфраструктуры на освобожденных территориях. Верим, что переход Азербайджана к зеленой энергии выведет наше сотрудничество с Италией на новый уровень. Мы будем не только поставщиком традиционных энергетических ресурсов, но и важным партнером в развитии зеленой энергетики будущего".

    Министр подчеркнул, что большие возможности для сотрудничества между Азербайджаном и Италией существуют также в сферах сельского хозяйства, промышленности, транспорта и логистики: "Передовые технологии Италии и благоприятная деловая среда Азербайджана позволяют добиться совместных успехов и в этих областях".

    Nazir: "Azərbaycanın "yaşıl enerji" keçidi İtaliya ilə əməkdaşlığı yeni müstəviyə daşıyacaq"

