Шахбазов: Переход Азербайджана к зеленой энергии выведет сотрудничество с Италией на новый уровень

Итальянские компании отличаются активным участием в проектах возобновляемой энергетики, реализуемых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов на VI заседании Азербайджано-итальянской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Баку.

По его словам, потенциал возобновляемой энергетики Азербайджана не ограничивается Каспийским морем:

"На освобожденных территориях, в Карабахе и Восточном Зангезуре, потенциал солнечной и ветровой энергии составляет более 10 000 мегаватт. Эти территории уже объявлены "зелеными энергетическими зонами", и там уже начались масштабные проекты. Итальянские компании также выделяются своей активностью в этих проектах. Например, компания Ansaldo Energia принимает активное участие в строительстве подстанций и восстановлении энергетической инфраструктуры на освобожденных территориях. Верим, что переход Азербайджана к зеленой энергии выведет наше сотрудничество с Италией на новый уровень. Мы будем не только поставщиком традиционных энергетических ресурсов, но и важным партнером в развитии зеленой энергетики будущего".

Министр подчеркнул, что большие возможности для сотрудничества между Азербайджаном и Италией существуют также в сферах сельского хозяйства, промышленности, транспорта и логистики: "Передовые технологии Италии и благоприятная деловая среда Азербайджана позволяют добиться совместных успехов и в этих областях".