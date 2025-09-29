İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Mirzəliyev Samuxda vətəndaşları qəbul edəcək

    Energetika
    • 29 sentyabr, 2025
    • 13:37
    İlham Mirzəliyev Samuxda vətəndaşları qəbul edəcək

    Oktyabrın 10-u saat 10:00-da "Azəristiliktəchizat" ASC-nin sədri İlham Mirzəliyev Samux rayonunda Samux, Gəncə və Kəlbəcər sakinləri üçün vətəndaş qəbulu keçirəcək.

    "Report" səhmdar cəmiyyətə istinadən xəbər verir ki, qəbul Samux rayonunda Heydər Əliyev Mərkəzində baş tutacaq.

    Qəbulda istilik və isti su təchizatı ilə bağlı vətəndaşları maraqlandıran suallar cavablandırılacaq, istilik təchizatına dair sakinlərin problemləri dinləniləcək.

