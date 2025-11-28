İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Energetika naziri Xızıda vətəndaşları qəbul edib

    Energetika
    • 28 noyabr, 2025
    • 16:25
    Energetika naziri Xızıda vətəndaşları qəbul edib

    Energetika naziri Pərviz Şahbazov Xızı rayon Heydər Əliyev Mərkəzində vətəndaşları qəbul edib.

    Bu barədə "Report"a Energetika Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, qəbulda vətəndaşların qaz təchizatı, kəndin qazlaşdırılması, qaz sayğaclarının quraşdırılması, elektrik enerjisi təchizatı, küçə işıqlandırılması, elektrik dirəklərinin istismar vəziyyəti, elektrik xətlərinin çəkilməsi, işlə təminat və digər məsələlərə dair müraciətləri dinlənilib.

    Qaldırılan məsələlərin mövcud normativ-hüquqi aktlara uyğun şəkildə araşdırılması və operativ həlli məqsədilə müvafiq tapşırıqlar verilib.

    Nazirliyin aidiyyəti struktur bölmə rəhbərlərinin iştirakı ilə keçirilmiş qəbulda Bakı və Sumqayıt şəhərləri, Xızı və Abşeron rayonlarından olan 27 vətəndaş iştirak edib.

    Energetika Nazirliyi Xızı Pərviz Şahbazov

    Son xəbərlər

    17:00

    Dayə kimi çalışdığı evdən 60 min manatlıq qızıl oğurlamaqda şübhəli bilinən qadın saxlanılıb

    Hadisə
    16:59
    Foto

    Misir Azərbaycana mina təhlükəsi ilə mübarizə istiqamətində dəstək göstərə bilər

    Daxili siyasət
    16:59
    Foto

    "Xurşidbanu Natəvan" təqaüd proqramı üzrə müsabiqə qalibləri mükafatlandırılıb

    Din
    16:55
    Foto

    Papoyan İstanbulda Azərbaycanın kənd təsərrüfatı naziri ilə görüşüb

    Region
    16:54

    Gələn həftə Merts və Netanyahu arasında görüş olacaq

    Digər ölkələr
    16:53

    Rəşad Sadıqov: "Kəpəz" üzərində vacib qələbə qazandıq"

    Futbol
    16:53

    Azərbaycan–Çin əməkdaşlığı çərçivəsində Naxçıvan məktəbləri rəqəmsallaşdırılır

    Elm və təhsil
    16:45

    Türkiyədə fabrikdə iki işçi dəmir təbəqənin altında qalaraq ölüb

    Region
    16:44
    Foto

    Akademik Musiqili Teatrın "Sən – Kralsan!" tamaşası Brodveyin ən yaxşı müziklları ilə müqayisə edilə bilər

    Digər
    Bütün Xəbər Lenti