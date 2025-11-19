İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Düşənbədə MDB ölkələrinin Elektroenergetika Şurasının 67-ci iclası keçiriləcək

    Energetika
    • 19 noyabr, 2025
    • 12:58
    Düşənbədə MDB ölkələrinin Elektroenergetika Şurasının 67-ci iclası keçiriləcək

    Sabah Düşənbədə Tacikistanın MDB-yə sədrliyi çərçivəsində təşkilata üzv dövlətlərin Elektroenergetika Şurasının 67-ci iclası keçiriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Tacikistanın Energetika və Su Resursları Nazirliyi məlumat yayıb.

    "İclas əyani və onlayn formatda keçiriləcək. Onun işində MDB ölkələrinin energetika nazirləri, MDB dövlətləri Elektroenergetika Şurası İcraiyyə Komitəsinin sədri, MDB Baş katibinin müavini, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının (ŞƏT) Baş katibinin müavini, həmçinin dövlətlərin enerji şirkətlərinin nümayəndələri iştirak edəcəklər", - məlumatda bildirilib.

    Gündəliyə əsasən, iştirakçılar MDB və ŞƏT ölkələri arasında əməkdaşlığın praktiki mexanizmlərinin inkişafını, MDB-yə üzv dövlətlərin yanacaq-enerji kompleksinin 2035-ci ilədək inkişaf Strategiyasının (2050-ci ilədək proqnozla) layihəsinin razılaşdırılmasının vəziyyətini, MDB Elektroenergetika Şurası yanında Koordinasiya Şurasında sədrlik məsələlərini və digər mövzuları müzakirə edəcəklər.

    Tacikistan Düşənbə MDB şət MDB Elektroenergetika Şurası
    В Душанбе пройдет 67-е заседание Совета по электроэнергетике СНГ

    Son xəbərlər

    13:45

    Rövşən Rüstəmov: "TRIPP dəhlizi artan tələbatı qarşılamaq üçün genişləndirilə bilər"

    İnfrastruktur
    13:40

    Ərdoğan: Türkiyə hərbi təyyarəsinin qəza səbəbi hərtərəfli araşdırılır

    Region
    13:40

    KİV: Uitkoff və Zelenski arasında bu gün İstanbulda planlaşdırılan görüş baş tutmayacaq

    Digər ölkələr
    13:37

    İran "Talara" tankerini və ekipajın 21 üzvünü azad edib

    Region
    13:36

    Azərbaycanın daha bir güləşçisi VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının finalına vəsiqə qazanıb - YENİLƏNİB

    Fərdi
    13:33

    AMB-nin sədri: "Strateji valyuta ehtiyatlarımız ölkəmizin maliyyə dayanıqlığını göstərir"

    Maliyyə
    13:30
    Video

    Moskvadakı məşhur hoteldə yanğına görə 400 nəfər təxliyə edilib

    Region
    13:29

    ADY sədri: "Bakı limanının genişləndirilməsi işləri qrafiki qabaqlayır"

    İnfrastruktur
    13:28

    Taleh Kazımov: "10 ayda iqtisadi artımın əsas mənbəyi qeyri-neft-qaz sektoru olub"

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti