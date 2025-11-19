Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    В Душанбе пройдет 67-е заседание Совета по электроэнергетике СНГ

    Энергетика
    • 19 ноября, 2025
    • 12:36
    В Душанбе пройдет 67-е заседание Совета по электроэнергетике СНГ

    Завтра в Душанбе состоится 67-е заседание Совета по электроэнергетике государств - участников СНГ, проходящее в рамках председательства Таджикистана в Содружестве Независимых Государств.

    Как передает Report, об этом сообщает министерство энергетики и водных ресурсов Таджикистана.

    "Заседание пройдет в очном и онлайн форматах, в его работе примут участие министры энергетики стран СНГ, председатель исполнительного комитета Совета по электроэнергетике СНГ, заместитель Генерального секретаря СНГ, заместитель Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества, а также представители энергетических компаний государств", - говорится в сообщении.

    Согласно повестке, участники обсудят развитие практических механизмов сотрудничества между странами СНГ и ШОС, состояние согласования проекта Стратегии развития топливно-энергетического комплекса государств -участников СНГ до 2035 года (с прогнозом до 2050 года), вопросы председательства в Координационном совете при Совете по электроэнергетике СНГ и другие темы.

    Душанбе СНГ заседание электроэнергетика
    Düşənbədə MDB ölkələrinin Elektroenergetika Şurasının 67-ci iclası keçiriləcək

    Последние новости

    14:05

    Эрдоган: Причина крушения турецкого военного самолета тщательно расследуется

    В регионе
    13:52

    Мурат Курум: Турция проведет обсуждения с тремя странами по вопросу председательства на COP31

    COP29
    13:52

    Талех Кязымов: За 10 месяцев утверждено 74 эмиссии корпоративных облигаций

    Финансы
    13:50

    В Азербайджане началась интеграция платежных организаций в открытый банкинг

    Финансы
    13:45

    ЦБА: Кредитный потенциал банков достиг почти 21 млрд манатов

    Финансы
    13:41

    Песков: Решение Польши о закрытии генконсульства РФ - желание свести дипотношения до нуля - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    13:39

    Министр экономики: Азербайджан укрепит позиции в качестве площадки для зеленых инвестиций

    Энергетика
    13:38

    Объем транзитных перевозок через Азербайджан увеличился в 2,5 раза с 2019 года

    Инфраструктура
    13:34

    СМИ: Запланированная на сегодня в Стамбуле встреча Уиткоффа и Зеленского не состоится

    Другие страны
    Лента новостей