В Душанбе пройдет 67-е заседание Совета по электроэнергетике СНГ

Завтра в Душанбе состоится 67-е заседание Совета по электроэнергетике государств - участников СНГ, проходящее в рамках председательства Таджикистана в Содружестве Независимых Государств.

Как передает Report, об этом сообщает министерство энергетики и водных ресурсов Таджикистана.

"Заседание пройдет в очном и онлайн форматах, в его работе примут участие министры энергетики стран СНГ, председатель исполнительного комитета Совета по электроэнергетике СНГ, заместитель Генерального секретаря СНГ, заместитель Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества, а также представители энергетических компаний государств", - говорится в сообщении.

Согласно повестке, участники обсудят развитие практических механизмов сотрудничества между странами СНГ и ШОС, состояние согласования проекта Стратегии развития топливно-энергетического комплекса государств -участников СНГ до 2035 года (с прогнозом до 2050 года), вопросы председательства в Координационном совете при Совете по электроэнергетике СНГ и другие темы.