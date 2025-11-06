BP-də işləyən Azərbaycan vətəndaşlarının sayı açıqlanıb
- 06 noyabr, 2025
- 14:34
Bu ilin yanvar-sentyabr aylarının sonunda BP şirkətinin işçiləri olan Azərbaycan vətəndaşlarının sayı 2 389 nəfər olub və bura müddətli müqavilə əsasında işləyən işçilər də daxildir.
"Report" "BP-Azerbaijan" şirkətinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-ci ilin 9 ayı ayının göstəriciləri iləmüqayisədə 12 nəfər və ya 0,5 % azalıb.
2018-ci ilin ortalarından BP-nin ixtisaslı işçilərinin 90 %-ni milli kadrlar təşkil edir. İxtisası olmayan işçilər isə 100 % yerli vətəndaşlardan ibarətdir.
BP öz təlim və inkişaf proqramlarını daha da optimallaşdırmaq, yüksək səviyyəli kadrlar üzrə yerli bazarı daha da yaxşılaşdırmaq məqsədilə dövlət və özəl sektorun təşəbbüslərində yaxından iştirak etmək səylərini davam etdirəcək.
Xatırladaq ki, 2024-cü ilin üçüncü rübünün sonunda BP şirkətinin işçiləri olan Azərbaycan vətəndaşlarının sayı 2 401 nəfər olub və bura müddətli müqavilə əsasında işləyən işçilər də daxildir.