İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Zəfər paradı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Zəfər paradı

    BP-də işləyən Azərbaycan vətəndaşlarının sayı açıqlanıb

    Energetika
    • 06 noyabr, 2025
    • 14:34
    BP-də işləyən Azərbaycan vətəndaşlarının sayı açıqlanıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarının sonunda BP şirkətinin işçiləri olan Azərbaycan vətəndaşlarının sayı 2 389 nəfər olub və bura müddətli müqavilə əsasında işləyən işçilər də daxildir.

    "Report" "BP-Azerbaijan" şirkətinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-ci ilin 9 ayı ayının göstəriciləri iləmüqayisədə 12 nəfər və ya 0,5 % azalıb.

    2018-ci ilin ortalarından BP-nin ixtisaslı işçilərinin 90 %-ni milli kadrlar təşkil edir. İxtisası olmayan işçilər isə 100 % yerli vətəndaşlardan ibarətdir.

    BP öz təlim və inkişaf proqramlarını daha da optimallaşdırmaq, yüksək səviyyəli kadrlar üzrə yerli bazarı daha da yaxşılaşdırmaq məqsədilə dövlət və özəl sektorun təşəbbüslərində yaxından iştirak etmək səylərini davam etdirəcək.

    Xatırladaq ki, 2024-cü ilin üçüncü rübünün sonunda BP şirkətinin işçiləri olan Azərbaycan vətəndaşlarının sayı 2 401 nəfər olub və bura müddətli müqavilə əsasında işləyən işçilər də daxildir.

    BP-Azerbaijan Azərbaycan işçilərin sayı

    Son xəbərlər

    15:03

    Din xadiminin həyatına sui-qəsd hazırlamaqda təqsirləndirilən şəxslərin məhkəməsi başlayıb

    Hadisə
    15:02

    Məleykə Abbaszadə: Qarabağ Universitetinin məzunları iki ildən sonra magistratura imtahanlarını Xankəndidə verəcək

    Elm və təhsil
    15:00

    Horadiz–Ağbənd dəmir yolunda təhlükəsizlik qalereyası inşa olunur

    İnfrastruktur
    14:54

    DİM sədri: Əlillik dərəcəsi olan qazilərə təhsili və karyerası üçün dəstək göstərilir

    Elm və təhsil
    14:54

    Enerji səmərəliliyi ilə əlaqəli enerji istehlak edən qurğulara dair texniki reqlament hazırlanıb

    Energetika
    14:45

    BP və tərəfdaşları Azərbaycanda sosial xərclərini 37 %-dən çox artırıb

    Energetika
    14:42

    Prokuror: Arayik Harutyunyanın cinayətlərdə iştirakı sübutlarla təsdiqlənib

    Hadisə
    14:35

    "Qarabağ"ın futbolçusu 8-10 həftə yaşıl meydanlardan kənarda qalacaq

    Futbol
    14:34

    BP-də işləyən Azərbaycan vətəndaşlarının sayı açıqlanıb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti