    Bakının iki rayonunun bir sıra ərazilərində qaz olmayacaq

    Energetika
    • 27 noyabr, 2025
    • 21:25
    Bakının iki rayonunun bəzi ərazilərində qaz təchizatı dayandırılacaq.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyindən məlumat verilib.

    "Təmir-quraşdırma işlərinin aparılması məqsədilə 28 noyabr saat 10:00-dan etibarən Suraxanı və Yasamal rayonlarında bəzi ərazilərin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq", - məlumatda qeyd olunub.

