Bakının iki rayonunun bir sıra ərazilərində qaz olmayacaq
Energetika
- 27 noyabr, 2025
- 21:25
Bakının iki rayonunun bəzi ərazilərində qaz təchizatı dayandırılacaq.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyindən məlumat verilib.
"Təmir-quraşdırma işlərinin aparılması məqsədilə 28 noyabr saat 10:00-dan etibarən Suraxanı və Yasamal rayonlarında bəzi ərazilərin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq", - məlumatda qeyd olunub.
