Bakıda Xəzər Texniki Konfransı və texnologiya sərgisi start götürüb
- 25 noyabr, 2025
- 10:20
Bu gün Bakıda "SPE Xəzər Texniki Konfransı" öz işinə başlayıb.
"Report"un məlumatına görə, builki konfrans ev sahibi Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) dəstəyi ilə keçirilir və "Keçmişdən öyrənirik, bu günü yeniləyirik, gələcəyi ilhamlandırırıq" mövzusu altında birləşdirilib.
"SPE Xəzər Texniki Konfransı" – regionun ən mühüm sənaye tədbirlərindən biridir və ənənəvi olaraq bütün Xəzər hövzəsindən ekspertləri, dövlət qurumlarının nümayəndələrini və texnoloji novatorları bir araya gətirir.
Proqramda açılış mərasimi, SPE-nin regional mükafatlarının təqdimatı, iki yüksək səviyyəli plenar sessiya və iyirmidən çox tematik bölmə yer alır. Burada həm praktiki nümunələr, həm də analitik məruzələr səsləndiriləcək.
Eyni zamanda texnoloji sərgi fəaliyyət göstərəcək, burada şirkətlər yeni alətlərini, mühəndislik həlləri və gələcəkdə sahənin simasını formalaşdıracaq işləmələrini təqdim edəcəklər. Təşkilatçılar gənc mütəxəssislərə xüsusi diqqət ayırırlar: Tələbə sammiti yeni başlayan peşəkarların mentorlar tapmasına, ideya mübadiləsi aparmasına və müasir energetikanın dinamikası barədə təsəvvür əldə etməsinə imkan verəcək.
İştirakçıları rəqəmsallaşma, süni intellektin tətbiqi, yataqların səmərəliliyinin artırılması, eləcə də təhlükəsizlik və dayanıqlı təchizat məsələləri üzrə müzakirələr gözləyir – bunlar regional energetikanın inkişafını müəyyən edən əsas istiqamətlərdir.
Tədbir noyabrın 27-nə qədər davam edəcək.
SPE – Neftçilər-mühəndisləri cəmiyyəti – 146 ölkədən 132 min mütəxəssisi birləşdirən beynəlxalq təşkilatdır. SPE peşəkar standartları inkişaf etdirir, təhsil proqramları yaradır, sahəvi icmaları dəstəkləyir və bilik mübadiləsi üçün platforma rolunu oynayır. SPE-nin ofisləri Kalqari, Dallas, Dubay, Hyuston və Kuala-Lumpurda fəaliyyət göstərir.