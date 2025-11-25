İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası

    Bakıda Xəzər Texniki Konfransı və texnologiya sərgisi start götürüb

    Energetika
    • 25 noyabr, 2025
    • 10:20
    Bakıda Xəzər Texniki Konfransı və texnologiya sərgisi start götürüb

    Bu gün Bakıda "SPE Xəzər Texniki Konfransı" öz işinə başlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, builki konfrans ev sahibi Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) dəstəyi ilə keçirilir və "Keçmişdən öyrənirik, bu günü yeniləyirik, gələcəyi ilhamlandırırıq" mövzusu altında birləşdirilib.

    "SPE Xəzər Texniki Konfransı" – regionun ən mühüm sənaye tədbirlərindən biridir və ənənəvi olaraq bütün Xəzər hövzəsindən ekspertləri, dövlət qurumlarının nümayəndələrini və texnoloji novatorları bir araya gətirir.

    Proqramda açılış mərasimi, SPE-nin regional mükafatlarının təqdimatı, iki yüksək səviyyəli plenar sessiya və iyirmidən çox tematik bölmə yer alır. Burada həm praktiki nümunələr, həm də analitik məruzələr səsləndiriləcək.

    Eyni zamanda texnoloji sərgi fəaliyyət göstərəcək, burada şirkətlər yeni alətlərini, mühəndislik həlləri və gələcəkdə sahənin simasını formalaşdıracaq işləmələrini təqdim edəcəklər. Təşkilatçılar gənc mütəxəssislərə xüsusi diqqət ayırırlar: Tələbə sammiti yeni başlayan peşəkarların mentorlar tapmasına, ideya mübadiləsi aparmasına və müasir energetikanın dinamikası barədə təsəvvür əldə etməsinə imkan verəcək.

    İştirakçıları rəqəmsallaşma, süni intellektin tətbiqi, yataqların səmərəliliyinin artırılması, eləcə də təhlükəsizlik və dayanıqlı təchizat məsələləri üzrə müzakirələr gözləyir – bunlar regional energetikanın inkişafını müəyyən edən əsas istiqamətlərdir.

    Tədbir noyabrın 27-nə qədər davam edəcək.

    SPE – Neftçilər-mühəndisləri cəmiyyəti – 146 ölkədən 132 min mütəxəssisi birləşdirən beynəlxalq təşkilatdır. SPE peşəkar standartları inkişaf etdirir, təhsil proqramları yaradır, sahəvi icmaları dəstəkləyir və bilik mübadiləsi üçün platforma rolunu oynayır. SPE-nin ofisləri Kalqari, Dallas, Dubay, Hyuston və Kuala-Lumpurda fəaliyyət göstərir.

    Bakı Azərbaycan "SPE Xəzər Texniki Konfransı" SOCAR
    Foto
    В Баку стартовали Каспийская техническая конференция и технологическая выставка
    Foto
    SPE Annual Caspian Technical Conference and Exhibition kicks off in Baku

    Son xəbərlər

    10:43

    Azərbaycan XİN Bosniya və Herseqovinanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    10:42

    Naxçıvan Perinatal Mərkəzinin direktoru işdən azad edilib

    Daxili siyasət
    10:39

    Kaliakparov: Qazaxıstan ilin sonuna qədər AZAL təyyarəsinin qəzası ilə bağlı araşdırmanı təqdim edəcək

    Region
    10:37

    "Neokart" sahibləri "Black Friday"də 5% keşbek qazanacaq!

    Biznes
    10:36
    Foto

    Naxçıvanda əkinlərin bəyan olunması üçün fermerlərə səyyar xidmət göstərilir

    ASK
    10:35

    Babək Hüseynov: "Xəzərdəki yataqların məhsuldarlığını saxlamaq üçün yeni texnologiyaya ehtiyac var"

    Energetika
    10:31

    Azərbaycanlı futbolçu yenidən Qırğızıstan çempionatına qayıtmaq istəyir

    Futbol
    10:20
    Foto

    Bakıda Xəzər Texniki Konfransı və texnologiya sərgisi start götürüb

    Energetika
    10:10

    Azərbaycanın UNESCO-nun Ümumdünya İrs Komitəsinə üzv seçilməsi diplomatiyanın daha bir uğurudur - RƏY

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti