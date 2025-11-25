В Баку стартовали Каспийская техническая конференция и технологическая выставка

В Баку сегодня начала работу "Каспийская техническая конференция SPE".

Как сообщает Report, в этом году мероприятие проходит при поддержке принимающей организации - Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) - и объединено темой: "Учимся на прошлом, обновляем настоящее, вдохновляем будущее".

Каспийская техническая конференция SPE – одно из ключевых отраслевых мероприятий региона, которое традиционно собирает экспертов, представителей государственных органов и технологических новаторов со всего Каспийского бассейна.

В программу конференции включены церемония открытия, вручение региональных наград SPE, две пленарные сессии высокого уровня и более двадцати тематических секций, где прозвучат как практические кейсы, так и аналитические доклады.

Параллельно будет работать технологическая выставка, где компании представят новые инструменты, инженерные решения и разработки, формирующие будущий облик отрасли. Особое место организаторы отводят молодым специалистам: Студенческий саммит даст возможность начинающим профессионалам найти наставников, обменяться идеями и получить представление о динамике современной энергетики.

Участников ждут дискуссии о цифровизации, внедрении искусственного интеллекта, повышении эффективности разработки зрелых месторождений, а также о вопросах безопасности и устойчивости поставок - направлениях, определяющих развитие региональной энергетики.

Мероприятие продлится до 27 ноября включительно.

SPE - Общество инженеров-нефтяников - международная организация, объединяющая 132 000 специалистов из 146 стран. SPE развивает профессиональные стандарты, создает образовательные программы, поддерживает отраслевые сообщества и выступает в роли платформы для обмена знаниями. Офисы SPE работают в Калгари, Далласе, Дубае, Хьюстоне и Куала-Лумпуре.