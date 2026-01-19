İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    Bakı-Tbilisi-Ərzurum boru kəməri ilə nəqletmə 1 %-dən çox artıb

    Energetika
    • 19 yanvar, 2026
    • 14:56
    Bakı-Tbilisi-Ərzurum boru kəməri ilə nəqletmə 1 %-dən çox artıb

    Ötən il Azərbaycanın magistral qaz kəmərləri ilə 40 milyard 235,6 milyon kubmetr qaz nəql edilib.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən verdiyi xəbərə görə, bu, 2024-cü il ilə müqayisədə 0,3 % azdır.

    Hesabat dövrünə qazın nəqlinin 57,5 %-i Bakı-Tbilisi-Ərzurum Cənubi Qafqaz boru kəməri vasitəsilə həyata keçirilib. Bu kəmərlə 23 milyard 143,9 milyon kubmetr qaz ötürülüb. Bu, illik müqayisədə 1,3 % çoxdur.

    Cənubi Qafqaz Boru Kəməri ilə Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən "Şahdəniz" qaz-kondensat yatağından hasil edilən qaz Azərbaycana, Gürcüstana və Türkiyəyə çatdırılır. Cənubi Qafqaz Boru Kəməri 2006-cı ilin sonlarında istismara verilib və "Şahdəniz" yatağının I mərhələsi çərçivəsində hasil edilən qaz nəql edilməyə başlanıb. 2018-ci ilin yayından isə "Şahdəniz" yatağının ikinci mərhələsi çərçivəsində hasil edilən qazın genişləndirilmiş Cənubi Qafqaz Boru Kəməri ilə Türkiyəyə - TANAP kəmərinə təhvil verilməsinə başlanılıb.

    Dövlət Statistika Komitəsi
    Объемы транспортировки газа по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум в 2025 году увеличились на 1,3%
    Gas transit via Azerbaijan's main pipelines down slightly in 2025

