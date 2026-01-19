Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь

    Объемы транспортировки газа по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум в 2025 году увеличились на 1,3%

    Энергетика
    • 19 января, 2026
    • 15:05
    Объемы транспортировки газа по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум в 2025 году увеличились на 1,3%

    По магистральным газопроводам Азербайджана в 2025 году транспортировано 40 млрд 235,6 млн кубометров газа, что на 0,3% меньше по сравнению с 2024 годом.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, за отчетный период 57,5% всего объема транспортировки газа пришлось на Южно-Кавказскую трубопроводную магистраль [Баку-Тбилиси-Эрзурум, БТЭ].

    По БТЭ в отчетный год транспортировано 23 млрд 143,9 млн кубометров газа, что на 1,3% больше в годовом сравнении.

    Баку-Тбилиси-Эрзурум газ транспортировка газа Госкомстат магистральные газопроводы
    Bakı-Tbilisi-Ərzurum boru kəməri ilə nəqletmə 1 %-dən çox artıb
    Gas transit via Azerbaijan's main pipelines down slightly in 2025

    Последние новости

    15:39

    Узбекистан в ответ на приглашение Трампа выразил готовность присоединиться к Совету мира по Газе

    В регионе
    15:36

    Инвестиции в ИКТ в Азербайджане сократились почти на 47% в 2025 году

    ИКТ
    15:34

    В Азербайджане в 2025 году по железной дороге перевезено около 17 млн тонн грузов

    Инфраструктура
    15:33

    По БТД в 2025 году прокачено свыше 36 млн тонн нефти

    Энергетика
    15:30

    В Баку ожидается метель - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Экология
    15:27

    Общая стоимость услуг ИКТ в Азербайджане в прошлом месяце выросла на 27%

    ИКТ
    15:26

    В Азербайджане в 2025 году грузоперевозки увеличились почти на 2%

    Инфраструктура
    15:22

    Производство продукции в секторе ИКТ Азербайджана выросло почти на 9% за 2025 год

    ИКТ
    15:16
    Фото

    Президент Ильхам Алиев прибыл в Швейцарию для участия в ежегодном заседании ВЭФ

    Внешняя политика
    Лента новостей