Объемы транспортировки газа по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум в 2025 году увеличились на 1,3%

По магистральным газопроводам Азербайджана в 2025 году транспортировано 40 млрд 235,6 млн кубометров газа, что на 0,3% меньше по сравнению с 2024 годом.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, за отчетный период 57,5% всего объема транспортировки газа пришлось на Южно-Кавказскую трубопроводную магистраль [Баку-Тбилиси-Эрзурум, БТЭ].

По БТЭ в отчетный год транспортировано 23 млрд 143,9 млн кубометров газа, что на 1,3% больше в годовом сравнении.