İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası

    "Baker Hughes": Mövcud yataqların işlənməsi yeni sahələrdən 15 % ucuz başa gəlir

    Energetika
    • 25 noyabr, 2025
    • 13:35
    Baker Hughes: Mövcud yataqların işlənməsi yeni sahələrdən 15 % ucuz başa gəlir

    Təhlillər göstərir ki, mövcud yataqların işlənməsi yeni sahələrdən orta hesabla 15 % daha ucuz başa gəlir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Baker Hughes" şirkətinin inteqrasiya üzrə rəhbəri Ouen O'Donnell Bakıda keçirilən "SPE Xəzər Texniki Konfransı"nda bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bu, həm layihələrin kapital yükünü azaltmağa, həm də səmərəli hasilatı qoruyub saxlamağa imkan verir: "Qlobal enerji sənayesində ənənəvi neft layihələrinin inkişaf xərcləri yeni açıqlanan sahələrdə daha yüksək olur, halbuki mövcud yataqlar üzrə əməliyyatlar iqtisadi cəhətdən daha səmərəlidir".

    Yetkin yataqların ən böyük üstünlüyü istehsala başlama müddətinin çox qısa olmasıdır: "Yeni sahələrin tam inkişafı illərlə vaxt tələb etdiyi halda, mövcud quyular üzərində aparılan müdaxilə kampaniyaları bir neçə ay ərzində nəticə verir. Bu isə şirkətlərin investisiyalardan daha tez geri dönüş əldə etməsinə şərait yaradır".

    O bildirib ki, quyu müdaxilələrinin müddətindəki irəliləyişi də diqqətə çatdırıb: "2007-ci ildə orta müdaxilə müddəti 15 gün olduğu halda, 2021-ci ildə bu rəqəm təxminən 8 günə enib. Yetkin yataqların səmərəli idarə edilməsi yalnız hasilatı artırmır, həm də enerji təhlükəsizliyi baxımından vacib rol oynayır. Sürətli hasilat dövriyyəsi və daha aşağı xərclər bu yataqları neft şirkətləri üçün strateji əhəmiyyətli edir".

    "Baker Hughes" Ouen O'Donnell "SPE Xəzər Texniki Konfransı"
    Baker Hughes: Developing existing oil fields 15% cheaper than new ones

    Son xəbərlər

    13:49

    Makron: Bir çox insanlar qorxur ki, Ukraynaya qoşun göndərəcəyik

    Digər ölkələr
    13:46
    Foto

    Növbəti köç karvanı Təzəbinə kəndinə çatıb, açarlar təqdim edilib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:45

    Qazaxıstan Azərbaycandan iki konteyner gəmisi almağı planlaşdırır

    Biznes
    13:42

    Azərbaycan və Pakistan qarşılıqlı investisiya axınlarının artırılmasını müzakirə edib

    Biznes
    13:38

    Ukrayna və ABŞ heyətləri sülh planının əsas şərtləri üzrə anlaşma əldə ediblər

    Region
    13:37

    Təzəbinə sakini: Kənddə ziyarət etdiyim ilk yer şəhid qardaşımın məzarı oldu

    Daxili siyasət
    13:35

    "Araz-Naxçıvan"ın vitse-prezidenti: "Benfika"ya böyükhesablı məğlubiyyət bir dərsdir"

    Futbol
    13:35

    "Baker Hughes": Mövcud yataqların işlənməsi yeni sahələrdən 15 % ucuz başa gəlir

    Energetika
    13:34
    Foto

    "Səyyar Gənclər Xidməti"nin bağlanış mərasimi Xankəndidə başa çatıb

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti